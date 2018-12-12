Конституция РФ. Что изменилось за 100 лет

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция РФ, действующая до сих пор. Хотя разработка документа велась на фоне политической смуты, конституция оказалась весьма устойчивой к политическим потрясениям и празднует уже 25-ю годовщину. За сто лет, начиная с первой Конституции 1918 года, сменилось пять основных законов государства. Каждый из них имел свои отличительные особенности, зачастую весьма необычные.

Конституция 1918 года — отмирание государства и экспроприация буржуазии

Первая Конституция РСФСР была принята большевиками 10 июля 1918 года на Всероссийском съезде Советов. Работа над документом велась в условиях Гражданской войны, поэтому конституция получилась наиболее радикальной из всех последующих. В документе декларировалось, что целью данной конституции является "установление диктатуры пролетариата в целях полного подавления буржуазии".

Частная собственность на землю и любые средства производства отменялись. Вводилась всеобщая воинская повинность, труд был объявлен обязанностью каждого гражданина республики — "не трудящийся, да не ест".

Конституция гарантировала предоставление гражданства без излишних формальностей любому иностранцу, принадлежавшему к рабочему классу, в случае если у него возникнет такое желание. Также декларировалась финансовая политика "экспроприации буржуазии и установления всеобщего равенства, не останавливаясь перед вторжением в частную собственность".

Первая советская конституция также провозглашала грядущее отмирание государства. Этот тезис был популярен у марксистов, поэтому в идеологических целях был внесён в главный государственный документ. После окончательного установления диктатуры пролетариата и подавления буржуазии документ обещал "водворение социализма, при котором не будет ни классов, ни государственной власти".

Высшим органом конституция провозглашала Всероссийский съезд Советов, делегаты избирались прямым голосованием. Права голоса не имели "лишенцы" (бывшие полицейские, торговцы, священнослужители, деятели дореволюционного режима, предприниматели, а также члены их семей). Однако съезд Советов созывался лишь раз в несколько лет, в остальное время высшим органом был ВЦИК, который имел поистине огромные полномочия. Он утверждал каждое решение Совета народных комиссаров, имел право накладывать вето на любые правительственные декреты и сам обладал законотворческой силой.

Конституция 1924 года — бомба для СССР

Первая Конституция СССР была принята в январе 1924 года в связи с созданием нового государства — СССР. Прежние принципы, зафиксированные в предыдущей конституции, остались практически без изменений. Высший орган власти (в промежутке между созывами съездов Советов) переименовали из ВЦИК в ЦИК.

Именно в этой конституции был зафиксирован принцип, который принято называть бомбой замедленного действия для советской государственности. Любой союзной республике гарантировалось право свободного выхода из Союза. Причём никаких особых условий для выхода не оговаривалось, а это означало, что де-юре любая республика в любой момент действительно могла покинуть СССР и это ни в коей мере не являлось бы нарушением закона. Начиная с 1924 года этот принцип присутствовал в каждой советской конституции.

Конституция 1936 года — самая фиктивная

Новая конституция была принята в декабре 1936 года по инициативе Сталина, который принимал непосредственное участие в её разработке. Хотя на бумаге документ выглядел весьма прогрессивно, на уровне ведущих демократических держав на деле никогда не работала даже малая часть из обещанных свобод. В большей степени это был имиджевый и пропагандистский документ (в том числе и с расчётом на западное общественное мнение). Конституция обещала гражданам право на всеобщее бесплатное образование (в том числе и высшее), но на деле образование в старших классах школ (начиная с 8-го), техникумах и вузах было платным с 1940 по 1956 год.

Гарантировались свобода слова, печати, митингов и собраний, но всё это отсутствовало в сталинском СССР даже в зародыше. Гарантировались неприкосновенность личности и открытое судебное разбирательство, но на деле в период репрессий юридические формальности вообще были отменены, а рассмотрение дел (без присутствия обвиняемого и адвокатов) было отдано на откуп внесудебным органам — "тройкам".

Конституция впервые вводила понятие личной собственности в противовес полностью уничтоженной в стране частной. Отличие личной собственности заключалось в том, что она не распространялась на любые средства производства, из которых можно извлечь доход. Она включала в себя только личное имущество граждан — вещи, домашнюю утварь и т. д.

Впервые за 18 лет советской власти в конституции не был закреплён дискриминационный характер. Вводилось всеобщее голосование и упразднялось поражение в правах "лишенцев". Также впервые в конституции законодательно закреплялась ведущая роль коммунистической партии.

Новым высшим органом власти стал Верховный совет, избиравшийся каждые четыре года. Правда, вся политическая власть в стране была сосредоточена в непредусмотренном конституцией Политбюро ЦК.

Конституцией была впервые предусмотрена возможность всенародных референдумов. Однако единственный в советской истории всесоюзный референдум состоялся только перед самым распадом страны, в марте 1991 года.

Конституция 1936 года оказалась главной долгожительницей в советской истории. Хотя в неё почти каждый год вносили те или иные правки, она просуществовала 41 год, что является рекордом для СССР.

Конституция 1977 года — новая историческая общность

Работа над новой конституцией началась ещё при Хрущёве в 1962 году, однако вскоре генсек был свергнут. После этого работа над документом продолжилась уже под патронажем Брежнева. Впрочем, без особой спешки. Разработка конституции растянулась более чем на 10 лет. Она была принята только в октябре 1977 года.

Поскольку сталинская конституция на бумаге выглядела весьма демократично, изменения были в основном чисто косметическими. Главной отличительной особенностью брежневской конституции стало провозглашение новой исторической общности — советского народа. Впервые в советской истории понятие "советский народ" было зафиксировано только в этой конституции. Прежние документы 20-х и 30-х годов принципиально игнорировали национальные моменты, упирая исключительно на классовые. Если прежние конституции фиксировали, что в СССР живут рабочие и крестьяне, то брежневская говорила про советский народ — "новую общность, сформировавшуюся на основе сближения всех классов и социальных слоёв".

Впервые в советской истории конституция закрепляла право граждан на жилище, а также провозглашала, что семья находится под защитой государства.

Конституция 1993 года — действующая

Ныне действующая конституция является единственной, принятой на всенародном референдуме (предыдущие советские принимались съездом Советов или Верховным советом). Это произошло 12 декабря 1993 года. Документ имеет множество отличий от советских аналогов, что связано с кардинальным изменением политической и экономической систем.

Хотя работа над документом шла на фоне серьёзного политического кризиса (противостояние президента и Верховного совета), авторам удалось отразить в окончательной редакции все свои замыслы. Кроме того, в конституцию изначально был заложен потенциал для дальнейшего совершенствования. "Мы понимали, что нельзя решить все вопросы и все проблемы. Мы с Сергеем Сергеевичем (Алексеевым. — Прим. авт.) сделали документ "на вырост", заложили в него инструменты для роста. Это федеральные конституционные законы, толкования Конституционного суда и судебная практика в целом. Эта конституция является стволом дерева, стержнем, а ветвями и листьями являются конституционные законы, она развивается", — рассказал в беседе с корреспондентом Лайфа один из авторов конституции — Сергей Шахрай.

В конституции впервые не отражена роль каких-либо политических сил (прежние конституции, начиная со сталинской, закрепляли руководящую роль партии). Никакая идеология не может устанавливаться в России в качестве государственной, в отличие от советских времён.

Российской конституции наконец удалось избавиться от ахиллесовой пяты советских предшественниц. Пункт о свободном выходе из состава страны был исключён. Именно отсутствие этого пункта считает одной из своих главных заслуг один из ключевых авторов документа — Сергей Шахрай.

— Горжусь тем, что нам удалось исключить из конституции право на выход из состава государства, на сецессию, которое содержалось во всех советских конституциях. Мы не какой-то временный союз, мы постоянное Российское государство, и теперь нет этой мины, которая взорвала СССР и была во всех советских конституциях, — подчеркнул Сергей Шахрай.

В связи с радикальным изменением политической и экономической систем в стране советский конституционный опыт был уже неприменим, так что в некоторых моментах конституция получилась уникальной. "Систему организации власти мы взяли у Михаила Сперанского, выдающегося деятеля александровской и николаевской эпох, занимавшегося кодификацией российского законодательства и разработкой конституционных проектов. (Наполеон был покорён умом Сперанского при личном знакомстве. — Прим. автора.) Это наша, российская модель. Права и свободы человека — это Международный пакт о правах человека. Здесь мы со всем миром. Организация Федерации — это кооперативный федерализм, такой (у других) ещё поискать нужно", — отметил Сергей Шахрай.

В декабре 2018 года действующей конституции исполняется 25 лет. Несмотря на сложную политическую обстановку, которая пришлась на первые годы существования документа, конституция оказалась весьма стабильной. За четверть века в неё лишь четыре раза вносили правки (чисто технического характера). Для сравнения, сталинская конституция подвергалась правкам более 40 раз.