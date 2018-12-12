Конституция, с днём рождения! 25 вопросов в юбилей

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Конституция, с днём рождения! 25 вопросов в юбилей

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Конституции России 25 лет. И мы подготовили праздничный тест. Проверьте свои знания.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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