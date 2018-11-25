Поговори со мной, мама. Как в семье Малыгиной отреагировали на её работу моделью

Мама модели, Евгения Малыгина, работает дизайнером. Она была одной из тех, кто активно поддержал рискованную затею дочери выбрать именно эту профессию.

— Я люблю, когда ты вдохновляешь людей, — призналась Евгения дочери.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.