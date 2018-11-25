Поговори со мной, мама. Почему звезду "Молодёжки" боялись брать на руки

Анну Михайловскую мама не брала на руки, так как боялась слишком сильно схватить и навредить малышке. Это прошло, когда Ольга Михайловская пришла в больницу и увидела, что матери берут малышей на руки — и всё хорошо.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.

Вы уже можете узнать, какие вопросы своим мамам задали известная модель Дарья Малыгина, кавээнщик Шевги Ахадов, блогеры Андрей Глазунов и Дмитрий Щукин, а также модель Снежана Самохина и ведущий Виталий Заболотнев.