Поговори со мной, мама. Почему мать звезды "Холостяка" скрыла свою беременность

Татьяна Барыбина рассказала своей дочери Снежане Самохиной, что скрывала свою беременность три месяца. Она не говорила даже отцу малышки. Правда вскрылась, когда стало заметно, что у Татьяны растёт живот. Когда все узнали о беременности, то были рады. Вскоре они поженились. Развод, кража дочери и переезд вместе с ней в Москву — история семьи у нынешней звезды "Холостяка" не самая простая. Но всегда рядом была мама. Любящая и поддерживающая во всём.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.

Вы уже можете узнать, какие вопросы своим мамам задали известная модель Дарья Малыгина, кавээнщик Шевги Ахадов, блогеры Андрей Глазунов и Дмитрий Щукин.