Поговори со мной, мама. Российские звёзды задали своим мамам важные вопросы

25 ноября, в День матери, российские звёзды говорили с самыми близкими людьми — своими мамами. Они задавали вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что отвечали мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru , а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами были опубликованы на портале в течение дня и никого не оставили равнодушным. Мы узнали, за что родители ругали звезду команды КВН "РУДН University" Шевги Ахадова. Или почему мама бывшей героини проекта "Холостяк" Снежаны Самохиной (боролась за сердце звезды "Интернов" Ильи Глинникова) целых три месяца скрывала свою беременность. И по какой причине мама звезды "Молодёжки" Анны Михайловской первое время страшно боялась взять маленькую дочку на руки.

В проекте Лайфа приняли участие: модель Дарья Малыгина, блогер Дмитрий Щукин, модель Снежана Самохина, блогер Андрей Глазунов, актёр и блогер Шевги Ахадов, ведущий Виталий Заболотнев, актриса театра и кино Анна Михайловская.