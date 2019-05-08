Прямая трансляция: Лайф высаживает сирень на ВДНХ ко Дню Победы

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Прямая трансляция: Лайф высаживает сирень на ВДНХ ко Дню Победы

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Фото: Cоцсети

Редакция Лайфа высаживает сирень в честь Дня Победы. В парке ВДНХ сотрудники издания проводят акцию "Была весна, цвела сирень".

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