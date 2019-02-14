Что дарили читателям Лайфа на 14 февраля: штраф, корову и нечто очень странное

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Что дарили читателям Лайфа на 14 февраля: штраф, корову и нечто очень странное

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Часто в Сети можно встретить недовольство пользователей по поводу подарка от своей второй половины на День всех влюблённых. Но прежде чем морщить нос, принимая кольцо или подписку на Netflix, посмотрите на ответы от читателей Лайфа. Вероятно, вам ещё повезло.

Всем известно, что главное — не подарок, а внимание. А ещё — что всякому подарку нужно радоваться. Не всегда у второй половинки бывает время или средство на сложный, продуманный и дорогой презент. Зачастую он покупается в последнюю минуту — ну и что с того! Зато он от чистого сердца.

Букет, но не цветов((

valeramyshak

Фото © Соцсети

Открытку с 23 февраля

dolenkoanton

Фото © Соцсети

Корову! Настоящую живую корову по кличке Лариска! P.S.: Живу в квартире

lar65577

Фото © Соцсети

Тест на беременность

evgen_ard

Фото © Соцсети

Мне 15 кг жвачки

aa.ll.ee.kk.ss.aa.nn.dd.rr

Фото © Соцсети

Пачку соли дарил. Я сказала мч, что наши отношения слишком сладкие

daryabyushel

Фото © ООО "Харьковсоль"

Керамического клоуна в виде тарелки-сердца

_kungurova

Фото © Соцсети

Пердящую резиновую игрушку Бабу-ягу, сидящую на унитазе

nat_07_07_

Фото © Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького

Валентинку из туалетной бумаги...

mir0n_1

Фото © Соцсети

Носки... тупо на все праздники дарят носки, я уже могу их на рынке оптом продавать

almaz_amyp

Фото © Соцсети

Штраф за сплошную

_re1nhard_

Фото © Соцсети

Доширак

mrbigot

Фото © doshirak.com

Шаверма + пиво

regina_nik

Фото © Соцсети

Чокопай

elena.minykova

Фото © Соцсети

Торт фруктовый, от которого родители обрыгались

igorpopov6410

Фото © Соцсети

Не всё удалось включить в подборку: гантели, сковородки, гладильные доски — отличные подарки, которые пригодятся в хозяйстве. Но, к сожалению, как показал опрос, многие читатели либо не празднуют День святого Валентина, либо не получили подарков вообще. Но, может быть, им повезёт в следующем году!

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