Что дарили читателям Лайфа на 14 февраля: штраф, корову и нечто очень странное

Всем известно, что главное — не подарок, а внимание. А ещё — что всякому подарку нужно радоваться. Не всегда у второй половинки бывает время или средство на сложный, продуманный и дорогой презент. Зачастую он покупается в последнюю минуту — ну и что с того! Зато он от чистого сердца.
Букет, но не цветов((
valeramyshak
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Открытку с 23 февраля
dolenkoanton
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Корову! Настоящую живую корову по кличке Лариска! P.S.: Живу в квартире
lar65577
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Тест на беременность
evgen_ard
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Мне 15 кг жвачки
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Пачку соли дарил. Я сказала мч, что наши отношения слишком сладкие
daryabyushel
Фото © ООО "Харьковсоль"
Керамического клоуна в виде тарелки-сердца
_kungurova
Фото © Соцсети
Пердящую резиновую игрушку Бабу-ягу, сидящую на унитазе
nat_07_07_
Фото © Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького
Валентинку из туалетной бумаги...
mir0n_1
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Носки... тупо на все праздники дарят носки, я уже могу их на рынке оптом продавать
almaz_amyp
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Штраф за сплошную
_re1nhard_
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Доширак
mrbigot
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Шаверма + пиво
regina_nik
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Чокопай
elena.minykova
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Торт фруктовый, от которого родители обрыгались
igorpopov6410
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Не всё удалось включить в подборку: гантели, сковородки, гладильные доски — отличные подарки, которые пригодятся в хозяйстве. Но, к сожалению, как показал опрос, многие читатели либо не празднуют День святого Валентина, либо не получили подарков вообще. Но, может быть, им повезёт в следующем году!
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