Что дарили читателям Лайфа на 14 февраля: штраф, корову и нечто очень странное

Часто в Сети можно встретить недовольство пользователей по поводу подарка от своей второй половины на День всех влюблённых. Но прежде чем морщить нос, принимая кольцо или подписку на Netflix, посмотрите на ответы от читателей Лайфа. Вероятно, вам ещё повезло.

Всем известно, что главное — не подарок, а внимание. А ещё — что всякому подарку нужно радоваться. Не всегда у второй половинки бывает время или средство на сложный, продуманный и дорогой презент. Зачастую он покупается в последнюю минуту — ну и что с того! Зато он от чистого сердца.

Букет, но не цветов(( valeramyshak Фото © Соцсети

Открытку с 23 февраля dolenkoanton Фото © Соцсети

Корову! Настоящую живую корову по кличке Лариска! P.S.: Живу в квартире lar65577 Фото © Соцсети

Тест на беременность evgen_ard Фото © Соцсети

Мне 15 кг жвачки aa.ll.ee.kk.ss.aa.nn.dd.rr Фото © Соцсети

Пачку соли дарил. Я сказала мч, что наши отношения слишком сладкие daryabyushel Фото © ООО "Харьковсоль"

Керамического клоуна в виде тарелки-сердца _kungurova Фото © Соцсети

Пердящую резиновую игрушку Бабу-ягу, сидящую на унитазе nat_07_07_ Фото © Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького

Валентинку из туалетной бумаги... mir0n_1 Фото © Соцсети

Носки... тупо на все праздники дарят носки, я уже могу их на рынке оптом продавать almaz_amyp Фото © Соцсети

Штраф за сплошную _re1nhard_ Фото © Соцсети

Доширак mrbigot Фото © doshirak.com

Шаверма + пиво regina_nik Фото © Соцсети

Чокопай elena.minykova Фото © Соцсети

Торт фруктовый, от которого родители обрыгались igorpopov6410 Фото © Соцсети

Не всё удалось включить в подборку: гантели, сковородки, гладильные доски — отличные подарки, которые пригодятся в хозяйстве. Но, к сожалению, как показал опрос, многие читатели либо не празднуют День святого Валентина, либо не получили подарков вообще. Но, может быть, им повезёт в следующем году!