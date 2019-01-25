Доля студента. Сложно ли найти работу после института?

Самое важное в учёбе:
62% — хорошо учиться и стать профессионалом
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Начать пораньше:
44% студентов будут искать работу до окончания вуза
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Школа жизни:
29%: вуз — не то место, что даёт профессию. Там студенты учатся навыкам взрослого поведения
Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Для чего ещё нужен вуз:
Подружиться с работодателем — 42%
Найти друзей — 11%
Весело время провести — 4%
Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Перспективы:
55% студентов уверены, что с трудом найдут работу после вуза
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
А также:
20% уверены, что по специальности практически невозможно устроиться
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Оптимисты есть:
3% студентов считают, что выпускник легко найдёт хорошую работу по специальности
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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