Доля студента. Сложно ли найти работу после института?

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Доля студента. Сложно ли найти работу после института?

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Фото © РИА Новости/Александр Кондратюк

В Татьянин день ВЦИОМ опросил студентов российских вузов. Социологи спрашивали о проблемах и перспективах высшего образования в нашей стране. Картина вышла противоречивая и тревожная. Разбираем в карточках.

Самое важное в учёбе:

62% — хорошо учиться и стать профессионалом

Начать пораньше:

44% студентов будут искать работу до окончания вуза

Школа жизни:

29%: вуз — не то место, что даёт профессию. Там студенты учатся навыкам взрослого поведения

Для чего ещё нужен вуз:

Подружиться с работодателем — 42%

Найти друзей — 11%

Весело время провести — 4%

Перспективы:

55% студентов уверены, что с трудом найдут работу после вуза

А также:

20% уверены, что по специальности практически невозможно устроиться

Оптимисты есть:

3% студентов считают, что выпускник легко найдёт хорошую работу по специальности

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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