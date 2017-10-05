Как учили в советских школах — 10 ностальгических фото

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Как учили в советских школах — 10 ностальгических фото

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Сегодня, 5 октября, все учителя России отмечают свой профессиональный праздник. А как и чему учили в СССР? 10 ностальгических фото.

<p>1932 год. Ученики школы рабочей молодёжи № 12 в Днепропетровске занимаются на уроке черчения. Украинская ССР. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1937 год. В школе для взрослых Советского района Москвы. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1942 год. Урок естествознания в школе в блокадном Ленинграде. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1950 год. Девочка с косичками на последней парте в среднем ряду — Валя Терешкова, будущая первая в мире женщина-космонавт. Школа № 32. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1954 год. На экзамене по химии в 10 классе средней школы № 312 города Москвы. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1955 год. Урок пения в московской школе № 96. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1963 год. Во дворе математической школы в Москве. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1966 год. Первоклассники школы № 4 города Новополоцка. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1975 год. Пионеры школы № 2 (Екатеринбург) собирают макулатуру. Фото: © РИА Новости</p>

<p>1979 год. Ученики школы-интерната № 19 во время физкультурной зарядки. Фото: © РИА Новости</p>

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