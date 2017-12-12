7 самых депрессивных российских звёзд

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7 самых депрессивных российских звёзд

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Фото © L!FE/Зайцева Кристина

Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве. Известно, что звезда одумалась и вызвала скорую помощь. Дана только недавно вернулась из тайского центра лечения наркозависимости. По её словам, бывший возлюбленный Максим Аксёнов хочет забрать их дочь и через суд лишить женщину родительских прав. Возможно, именно с этим связан её отчаянный поступок... Лайф вспомнил ещё шесть знаменитостей, за улыбкой которых скрывалась депрессия.

Василий Степанов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vasiliystepanov_official/?hl=ru" target="_blank">vasiliystepanov_official</a></p>

31-летний актёр Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука, последние семь лет стоит на учёте в медицинской столичной клинике. Проблемы со здоровьем у мужчины начались ещё в институте, после чего он стал замкнутым. Артист рассказал, что студенты подтрунивали над ним из-за невостребованности после съёмок у Бондарчука. В результате за последний год Степанов пытался покончить с собой два раза. По счастливой случайности оба раза актёр выжил.

Павел Бессонов

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/pavelbessonov" target="_blank">Павел Бессонов</a></p>

25-летнему Павлу Бессонову, сыгравшему толстяка в сериалах "Кадетство" и "Кремлёвские курсанты", свет софитов тоже не принёс удачи. Актёр не давал никому интервью и не делился подробностями своей личной жизни, пытаясь найти себя. Так, например, он работал в салоне красоты администратором, личным помощником, продавал воздушные шарики в зоопарке и принимал золото в ломбарде. Но после развода с женой Бессонов совсем отчаялся.

Когда мы разошлись — я два месяца вообще не выходил из дома. Не ел, не пил. Врачи уже тревогу забили, говорят, у тебя анорексия. Вот тогда я и сильно похудел. Сейчас как-то взял себя в руки. Но ещё тяжело. Я довольно долго нахожусь в депрессии

Павел Бессонов

Евгений Осин

<p>Фото © Соцсети</p>

В последнее время о творчестве певца Евгения Осина практически ничего не слышно. Зато на устах у всех драма в жизни артиста — в течение десяти лет он не видит свою родную дочь. На этой почве Осин уже довольно долгое время борется с депрессией и алкоголизмом. Не так давно Евгений попал в больницу с сердечным приступом, где медики в очередной раз вернули его к жизни.

Александр Балуев

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/red_torch/" target="_blank">red_torch</a></p>

Когда Александр Балуев ушёл из театра, ему казалось, что-теперь-то он станет нарасхват и все продюсеры начнут звать его в свои картины. Но этого не произошло, и тоску по любимой работе актёр стал душить алкоголем. Впрочем, в СМИ по-прежнему появляется время от времени информация о пьяных дебошах актёра.

Влад Топалов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/?hl=ru" target="_blank">vladtopalovofficial</a></p>

В 2000-х годах солисты группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов купались в славе: артисты выпускали один хит за другим, собирали полные концертные залы и сводили с ума девушек по всей стране. Однако в 2004 году группа распалась. Сергей Лазарев решил строить сольную карьеру, а Владу пришлось последовать его примеру. Распад группы сказался на эмоциональном состоянии артиста. Топалов начал принимать наркотики. По словам певца, запрещённые вещества он употреблял десять лет.

Алексей Долматов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therealguf/?hl=ru" target="_blank">therealguf</a></p>

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, долгое время лечился от наркотической зависимости. В интервью он рассказал, как чуть не умер от передозировки наркотиков, и как его близкая подруга Кети Топурия фактически спасла ему жизнь. Леша, как он сам говорит, от тяжелых наркотиков отошел давно, но прошлой весной записывал новый альбом.

Года четыре я вообще не трогал героин. И прошлой весной мне нужно было писать новый альбом, но у меня был творческий ступор. И пришла мысль, для вдохновения снова попробовать

Гуф

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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