7 самых депрессивных российских звёзд

Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве. Известно, что звезда одумалась и вызвала скорую помощь. Дана только недавно вернулась из тайского центра лечения наркозависимости. По её словам, бывший возлюбленный Максим Аксёнов хочет забрать их дочь и через суд лишить женщину родительских прав. Возможно, именно с этим связан её отчаянный поступок... Лайф вспомнил ещё шесть знаменитостей, за улыбкой которых скрывалась депрессия.

Василий Степанов

31-летний актёр Василий Степанов, исполнивший главную роль в фильме "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука, последние семь лет стоит на учёте в медицинской столичной клинике. Проблемы со здоровьем у мужчины начались ещё в институте, после чего он стал замкнутым. Артист рассказал, что студенты подтрунивали над ним из-за невостребованности после съёмок у Бондарчука. В результате за последний год Степанов пытался покончить с собой два раза. По счастливой случайности оба раза актёр выжил.

Павел Бессонов

25-летнему Павлу Бессонову, сыгравшему толстяка в сериалах "Кадетство" и "Кремлёвские курсанты", свет софитов тоже не принёс удачи. Актёр не давал никому интервью и не делился подробностями своей личной жизни, пытаясь найти себя. Так, например, он работал в салоне красоты администратором, личным помощником, продавал воздушные шарики в зоопарке и принимал золото в ломбарде. Но после развода с женой Бессонов совсем отчаялся.

Когда мы разошлись — я два месяца вообще не выходил из дома. Не ел, не пил. Врачи уже тревогу забили, говорят, у тебя анорексия. Вот тогда я и сильно похудел. Сейчас как-то взял себя в руки. Но ещё тяжело. Я довольно долго нахожусь в депрессии Павел Бессонов

Евгений Осин

В последнее время о творчестве певца Евгения Осина практически ничего не слышно. Зато на устах у всех драма в жизни артиста — в течение десяти лет он не видит свою родную дочь. На этой почве Осин уже довольно долгое время борется с депрессией и алкоголизмом. Не так давно Евгений попал в больницу с сердечным приступом, где медики в очередной раз вернули его к жизни.

Александр Балуев

Когда Александр Балуев ушёл из театра, ему казалось, что-теперь-то он станет нарасхват и все продюсеры начнут звать его в свои картины. Но этого не произошло, и тоску по любимой работе актёр стал душить алкоголем. Впрочем, в СМИ по-прежнему появляется время от времени информация о пьяных дебошах актёра.

Влад Топалов

В 2000-х годах солисты группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов купались в славе: артисты выпускали один хит за другим, собирали полные концертные залы и сводили с ума девушек по всей стране. Однако в 2004 году группа распалась. Сергей Лазарев решил строить сольную карьеру, а Владу пришлось последовать его примеру. Распад группы сказался на эмоциональном состоянии артиста. Топалов начал принимать наркотики. По словам певца, запрещённые вещества он употреблял десять лет.

Алексей Долматов

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, долгое время лечился от наркотической зависимости. В интервью он рассказал, как чуть не умер от передозировки наркотиков, и как его близкая подруга Кети Топурия фактически спасла ему жизнь. Леша, как он сам говорит, от тяжелых наркотиков отошел давно, но прошлой весной записывал новый альбом.