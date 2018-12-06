Ведущая BBC прервала прямой эфир, уехала домой и покончила с собой

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Ведущая BBC прервала прямой эфир, уехала домой и покончила с собой

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Фото: PA

На работе 41-летняя Вики Арчер сказала коллегам по BBC Radio Shropshire, что ей нужен перерыв, и выглядела расстроенной. Женщина поехала домой, и спустя несколько часов родственники нашли её мёртвой.

Трагический инцидент произошёл ещё в августе, но о том, что мать троих детей в тот вечер решила именно свести счёты с жизнью, стало известно сейчас. Об этом сообщили в коронерском суде Шропшира, пишет Би-би-си.

<p>Фото: PA</p>

Вики больше 20 лет работала на радио и имела вполне успешную карьеру. Но следователь рассказал, что Вики страдала депрессией и ранее уже предпринимала две попытки самоубийства, пишет The Sun. Кроме того, незадолго до смерти женщина размещала в "Твиттере" записи о внутренних демонах и проблемах психического здоровья. Также она поделилась номером телефона доверия и написала об "обидных сплетнях".

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/Vickiarcher1" target="_blank"><strong>Vickiarcher1</strong></a></p>

Сплетни редко бывают добрыми, позитивными или обнадёживающими. Они обычно агрессивны, вредны и не имеют к вам никакого отношения

Вики Арчер

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/Vickiarcher1" target="_blank"><strong>Vickiarcher1</strong></a></p>

В роковой вечер женщина прервала эфир на радио, сказав, что ей "нужен перерыв", и отправилась домой. Через несколько часов к ней пришёл отчим, который должен был починить плиту. Он обнаружил, что дверь была заперта на ключ изнутри, а на стук никто не отвечал. Тогда обеспокоенному пожилому мужчине пришлось забираться в дом через окно, и он нашёл падчерицу мёртвой.

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