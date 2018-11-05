Как понять, что перед вами псих: 6 приёмов, которыми пользуются специалисты

Депрессия
1. Заторможенность
2. Тщательный подбор слов
3. "Негативная" лексика
4. Отсутствие желания продолжать разговор
5. Тихий говор
Биполярное аффективное расстройство
- Излишняя болтливость
- Упадок сил
- Хвастовство, уверенность в своих силах
- Бредовые идеи
- Заторможенность
Генерализованное тревожное расстройство
1. Постоянные разговоры о собственных страхах и переживаниях
2. Жалобы на жизнь и состояние здоровья
Обсессивно-компульсивное расстройство
1. Навязчивые действия (частое мытьё рук, пересчёт денег, проверка дверных замков и газовой плиты)
Посттравматическое стрессовое расстройство
1. Все признаки, характерные для депрессии и генерализованного тревожного расстройства
Шизофрения
1. Упоминание о грандиозных, невыполнимых планах
2. Нездоровый интерес к теориям заговора
3. Мания преследования
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