Как понять, что перед вами псих: 6 приёмов, которыми пользуются специалисты

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Как понять, что перед вами псих: 6 приёмов, которыми пользуются специалисты

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Вы уверены, что всегда разговариваете с психически здоровыми людьми? В следующий раз на всякий случай воспользуйтесь этой шпаргалкой с основными признаками депрессии, шизофрении и других расстройств.

Депрессия

1. Заторможенность

2. Тщательный подбор слов

3. "Негативная" лексика

4. Отсутствие желания продолжать разговор

5. Тихий говор

Биполярное аффективное расстройство

  1. Излишняя болтливость
  2. Упадок сил
  3. Хвастовство, уверенность в своих силах
  4. Бредовые идеи
  5. Заторможенность

Генерализованное тревожное расстройство

1. Постоянные разговоры о собственных страхах и переживаниях

2. Жалобы на жизнь и состояние здоровья

Обсессивно-компульсивное расстройство

1. Навязчивые действия (частое мытьё рук, пересчёт денег, проверка дверных замков и газовой плиты)

Посттравматическое стрессовое расстройство

1. Все признаки, характерные для депрессии и генерализованного тревожного расстройства

Шизофрения

1. Упоминание о грандиозных, невыполнимых планах

2. Нездоровый интерес к теориям заговора

3. Мания преследования

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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