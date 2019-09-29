Осенняя хандра. Как разным знакам зодиака справиться с депрессией

Эксперты нашли эффективное средство от осеннего упадка сил. Нужно внимательно прислушаться к звёздам, проще говоря, изучить свой знак зодиака. От сезонной серости одним поможет отключиться тяжёлый физический труд, другим — полный покой. Главное — это не перепутать.
Овен
Все печали пройдут, если вы погрузитесь в активную работу. Не забывайте также про спорт и физические упражнения
Фото © Pixabay
Телец
Пережить осень помогут романтические отношения и положительные эмоции. Чаще встречайтесь с теми, кто вам симпатичен
Фото © Pixabay
Близнецы
Отвлечься от осени вам поможет забота о близких. Помогите родителям сделать ремонт, обновить вещи, собрать урожай на даче
Фото © Pixabay
Рак
Вам поможет смена обстановки. Это могут быть поездки и путешествия. Подойдут экскурсии даже в пределах своего региона
Фото © Pixabay
Лев
Вас спасут кулинарные лакомства. Не стоит жалеть времени и денег, чтобы сотворить очередной шедевр и побаловать себя едой
Фото © Pixabay
Дева
Отвлечься помогут курсы и учёба, связанные с карьерой. Астрологи советуют заняться повышением квалификации
Фото © Pixabay
Весы
Заведите правило — гулять каждый вечер перед сном. Подойдут также дыхательная гимнастика, йога, танцы
Фото © Pixabay
Скорпион
Не замыкайтесь. Позвоните друзьям, устройте вечеринку, совместный поход в кино, кафе
Фото © Pixabay
Стрелец
Помогут занятия благотворительностью или совершенно новые увлечения — от рисования до игры в теннис
Фото © Pixabay
Козерог
Запланируйте путешествие ближе к ноябрю-декабрю, возьмите отпуск и совершите поездку туда, куда давно мечтали отправиться
Фото © Pixabay
Водолей
Удачное время для игры на бирже. Также вам поднимет настроение продажа ненужных предметов. Разгрузите свой дом
Фото © Pixabay
Рыбы
Помогут более тщательное планирование дел, медитации. Также важно улучшить супружеские отношения — сходите в театр
Фото © Pixabay
Как говорит специалист, нужно чутко прислушиваться к настроению и не пренебрегать рекомендациями планет.