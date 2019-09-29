Осенняя хандра. Как разным знакам зодиака справиться с депрессией

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Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Эксперты нашли эффективное средство от осеннего упадка сил. Нужно внимательно прислушаться к звёздам, проще говоря, изучить свой знак зодиака. От сезонной серости одним поможет отключиться тяжёлый физический труд, другим — полный покой. Главное — это не перепутать.

Овен

Все печали пройдут, если вы погрузитесь в активную работу. Не забывайте также про спорт и физические упражнения

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Телец

Пережить осень помогут романтические отношения и положительные эмоции. Чаще встречайтесь с теми, кто вам симпатичен

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Близнецы

Отвлечься от осени вам поможет забота о близких. Помогите родителям сделать ремонт, обновить вещи, собрать урожай на даче

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Рак

Вам поможет смена обстановки. Это могут быть поездки и путешествия. Подойдут экскурсии даже в пределах своего региона

Фото © Pixabay

Лев

Вас спасут кулинарные лакомства. Не стоит жалеть времени и денег, чтобы сотворить очередной шедевр и побаловать себя едой

Фото © Pixabay

Дева

Отвлечься помогут курсы и учёба, связанные с карьерой. Астрологи советуют заняться повышением квалификации

Фото © Pixabay

Весы

Заведите правило — гулять каждый вечер перед сном. Подойдут также дыхательная гимнастика, йога, танцы

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Скорпион

Не замыкайтесь. Позвоните друзьям, устройте вечеринку, совместный поход в кино, кафе

Фото © Pixabay

Стрелец

Помогут занятия благотворительностью или совершенно новые увлечения — от рисования до игры в теннис

Фото © Pixabay

Козерог

Запланируйте путешествие ближе к ноябрю-декабрю, возьмите отпуск и совершите поездку туда, куда давно мечтали отправиться

Фото © Pixabay

Водолей

Удачное время для игры на бирже. Также вам поднимет настроение продажа ненужных предметов. Разгрузите свой дом

Фото © Pixabay

Рыбы

Помогут более тщательное планирование дел, медитации. Также важно улучшить супружеские отношения — сходите в театр

Фото © Pixabay

Как говорит специалист, нужно чутко прислушиваться к настроению и не пренебрегать рекомендациями планет.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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