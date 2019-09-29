Осенняя хандра. Как разным знакам зодиака справиться с депрессией

Эксперты нашли эффективное средство от осеннего упадка сил. Нужно внимательно прислушаться к звёздам, проще говоря, изучить свой знак зодиака. От сезонной серости одним поможет отключиться тяжёлый физический труд, другим — полный покой. Главное — это не перепутать.

Овен Все печали пройдут, если вы погрузитесь в активную работу. Не забывайте также про спорт и физические упражнения Фото © Pixabay

Телец Пережить осень помогут романтические отношения и положительные эмоции. Чаще встречайтесь с теми, кто вам симпатичен Фото © Pixabay

Близнецы Отвлечься от осени вам поможет забота о близких. Помогите родителям сделать ремонт, обновить вещи, собрать урожай на даче Фото © Pixabay

Рак Вам поможет смена обстановки. Это могут быть поездки и путешествия. Подойдут экскурсии даже в пределах своего региона Фото © Pixabay

Лев Вас спасут кулинарные лакомства. Не стоит жалеть времени и денег, чтобы сотворить очередной шедевр и побаловать себя едой Фото © Pixabay

Дева Отвлечься помогут курсы и учёба, связанные с карьерой. Астрологи советуют заняться повышением квалификации Фото © Pixabay

Весы Заведите правило — гулять каждый вечер перед сном. Подойдут также дыхательная гимнастика, йога, танцы Фото © Pixabay

Скорпион Не замыкайтесь. Позвоните друзьям, устройте вечеринку, совместный поход в кино, кафе Фото © Pixabay

Стрелец Помогут занятия благотворительностью или совершенно новые увлечения — от рисования до игры в теннис Фото © Pixabay

Козерог Запланируйте путешествие ближе к ноябрю-декабрю, возьмите отпуск и совершите поездку туда, куда давно мечтали отправиться Фото © Pixabay

Водолей Удачное время для игры на бирже. Также вам поднимет настроение продажа ненужных предметов. Разгрузите свой дом Фото © Pixabay

Рыбы Помогут более тщательное планирование дел, медитации. Также важно улучшить супружеские отношения — сходите в театр Фото © Pixabay

Как говорит специалист, нужно чутко прислушиваться к настроению и не пренебрегать рекомендациями планет.