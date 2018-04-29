700-летнему дереву ставят капельницы, чтобы спасти его от паразитов

Индийские учёные спасают второй по величине в мире бенгальский фикус, который страдает от воздействия паразитов. Семисотлетнему дереву, являющемуся туристической достопримечательностью Телинганы, ставят капельницы с хлорпирифосом, сообщает Daily Mail.

Древний бенгальский фикус стал популярным туристическим аттракционом благодаря множеству толстых ветвей, которые можно принять за отдельные деревья. За семьсот лет корни растения заняли территорию в 12 тысяч квадратных метров. Но в последние годы состояние дерева начало ухудшаться из-за воздействия термитов и других паразитов. После того как одна из гигантских ветвей фикуса неожиданно рухнула на землю, прилегающую к нему территорию закрыли от туристов.

Индийские эксперты испробовали несколько способов спасти погибающее дерево — в ствол фикуса вбрызгивали инсектициды, а его ветви поддерживали бетонными опорами. К сожалению, эти методы не оказали необходимого эффекта. А вот капельницы с хлорпирифосом оказались куда эффективнее: дерево быстро начало восстанавливаться. Теперь ветви растения украшают сразу несколько бутылок с необычным лекарством. Местные чиновники рассчитывают, что в скором времени бенгальский фикус будет вновь открыт для публики.