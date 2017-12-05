6-летнюю россиянку признали "самой красивой девочкой в мире"

6-летнюю россиянку признали "самой красивой девочкой в мире"

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Шестилетнюю российскую модель из Перми Анастасию Князеву признали "самой красивой девочкой в мире". Ранее до неё этот титул носила француженка Тилан Блондо, пишет Daily Mail.

Настя попала в модельный бизнес в возрасте пяти лет

Девочка состоит в модельном агентстве President Kids Management

В июле 2015 года мама девочки Анна создала дочери страницу в "Инстаграме"

Анастасия сразу привлекла внимание своей необычной внешностью

Пользователей восхищали её серо-голубые глаза в сочетании с каштановыми волосами

Благодаря ярким чертам лица маленькая модель завоевала титул "самой красивой девочки в мире"

Девочка заменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову

Тилан Блондо

Кристина Пименова

Weekend is approaching

Публикация от Kristina Pimenova (@kristinapimenova2005)

На страницу малышки в социальной сети уже подписалось более 500 тысяч человек

Анастасия также успела поработать с несколькими популярными марками детской одежды

Настюша для @kinderfoto Фото @ivanova_katya_com Костюмы @a_kurbatova

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)

В октябре 2016 года девочка стала лицом коллекции Little Miss Aoki — люксового бренда Mischka Aok

Шикарное платье от @kisabiano Фотограф @varvarabychkova

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)

Кроме того, её пригласили участвовать в кампаниях Amoreco и Kisabiano

My Quenn Dress by @kisabiano @korona_mari

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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