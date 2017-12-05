6-летнюю россиянку признали "самой красивой девочкой в мире"
Настя попала в модельный бизнес в возрасте пяти лет
Девочка состоит в модельном агентстве President Kids Management
В июле 2015 года мама девочки Анна создала дочери страницу в "Инстаграме"
Анастасия сразу привлекла внимание своей необычной внешностью
Пользователей восхищали её серо-голубые глаза в сочетании с каштановыми волосами
Благодаря ярким чертам лица маленькая модель завоевала титул "самой красивой девочки в мире"
Девочка заменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову
Тилан Блондо
Кристина Пименова
На страницу малышки в социальной сети уже подписалось более 500 тысяч человек
Анастасия также успела поработать с несколькими популярными марками детской одежды
В октябре 2016 года девочка стала лицом коллекции Little Miss Aoki — люксового бренда Mischka Aok
Кроме того, её пригласили участвовать в кампаниях Amoreco и Kisabiano
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