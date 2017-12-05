6-летнюю россиянку признали "самой красивой девочкой в мире"

Шестилетнюю российскую модель из Перми Анастасию Князеву признали "самой красивой девочкой в мире". Ранее до неё этот титул носила француженка Тилан Блондо, пишет Daily Mail.

Настя попала в модельный бизнес в возрасте пяти лет

Спасибо за фото @annavolk_photography_ muah @irinamilk Друзья, участвуйте в конкурсе от Настюши❗️Подробности в предыдущих постах. Скоро будем выбирать победителя Осталось два дня! Кто еще хочет стать обладателем супер микрофона??? Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 11 2017 в 12:19 PST

Девочка состоит в модельном агентстве President Kids Management

В июле 2015 года мама девочки Анна создала дочери страницу в "Инстаграме"

Анастасия сразу привлекла внимание своей необычной внешностью

Моя принцесса #анастасиякнязева #anastasiyaknyazeva #папинадочка #моякрасотка #красиваядевочка #красивыеглаза Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Окт 17 2017 в 3:58 PDT

Пользователей восхищали её серо-голубые глаза в сочетании с каштановыми волосами

Благодаря ярким чертам лица маленькая модель завоевала титул "самой красивой девочки в мире"

Девочка заменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову

Тилан Блондо

On se retrouve samedi apres midi à la nouvelle boutique l'Oreal 62 rue Caumartin Paris @lorealmakeup @lorealskin @lorealhair #cantwait #lorealistas #lorealfirstboutique Публикация от Thylane (@thylaneblondeau) Сен 29 2016 в 11:43 PDT

Кристина Пименова

Weekend is approaching Публикация от Kristina Pimenova (@kristinapimenova2005) Ноя 30 2017 в 8:59 PST

На страницу малышки в социальной сети уже подписалось более 500 тысяч человек

Анастасия также успела поработать с несколькими популярными марками детской одежды

Настюша для @kinderfoto Фото @ivanova_katya_com Костюмы @a_kurbatova Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Авг 27 2017 в 12:54 PDT

В октябре 2016 года девочка стала лицом коллекции Little Miss Aoki — люксового бренда Mischka Aok

Шикарное платье от @kisabiano Фотограф @varvarabychkova Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Авг 22 2017 в 1:15 PDT

Кроме того, её пригласили участвовать в кампаниях Amoreco и Kisabiano