6-летний школьник написал Санта-Клаусу смешное письмо, обвинив его в никчёмности

В послании ребёнок написал, что списки плохих и хороших детей на самом деле пустые.

Приближается Рождество, и многие дети в США уже отправляют письма Санта-Клаусу. Однако у одного мальчика эта традиция вызвала лишь негативные эмоции. Несмотря на то что школьнику всего шесть лет, он не стал просить игрушки, а обвинил Санту в никчёмности его жизни, сообщает New York Post.

Санта, я пишу тебе только из-за того, что нас попросили сделать это на уроке. Знаю, что твой список плохих детей пуст. И хороший список пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, какие проблемы у меня в жизни. Пока. С любовью... Я не скажу тебе моё имя Шестилетний школьник

Маму мальчика Сару Маккаммон настолько позабавило письмо, что она выложила его фотографию в "Твиттере". Впрочем, ведущая американской радиостанции National Public Radio предупредила службу опеки над детьми, что единственная проблема в жизни её сына — это брат.

Смешное письмо ребёнка сразу же разлетелось по Сети и набрало более 70 тысяч лайков и 25 тысяч репостов.