Сенаторы предлагают запретить рекламу вредных продуктов для детей

В законодательстве может появиться запрет на использование детских образов в рекламе продуктов, которые не являются детским питанием. Такая мера обсуждалась на парламентских слушаниях, которые провёл Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Мероприятие было посвящено проблемам детского питания. Поправки в закон о рекламе, с точки зрения сенаторов, стоит разработать правительству — а потом оно должно внести законопроект на рассмотрение Совета Федерации. По информации Лайфа, после слушаний сенаторы решили направить свои предложения (в том числе про рекламу) для обсуждения в Минздрав.

С помощью поправок в закон "О рекламе" Совет Федерации хочет избавить рынок от "псевдодетских" продуктов, которые на самом деле совсем не полезны для здоровья.

Речь идёт, например, о йогуртах. На экране телевизора маленькие дети с аппетитом едят эти йогурты, говорится об их пользе. При этом в составе много консервантов, красителей и сахара.

Йогурты, шоколадные шарики для завтрака, шоколадки — даже упаковки многих продуктов рассчитаны именно на детей. Там могут быть картинки с героями популярных мультфильмов. Законодатели уверены, что не стоит вводить в заблуждение детей и родителей рекламой — всё это не так полезно и нужно, как говорится в видеороликах.

Специалисты по детскому питанию согласны с тем, что современные дети едят много всего вредного, а их родители склонны верить рекламе и плохо разбираются в том, что такое правильная еда.

— Одна из главных ошибок: родители часто кормят ребёнка от года до двух лет не подходящими возрасту продуктами, "со взрослого стола", — рассказал специалист по детскому питанию Игорь Конь. — В этом возрасте ребёнку необходимо особое питание. Родители же говорят, что ребёнок уже большой и что они не будут возиться. Неправильное питание приводит к ожирению, а оно, как и недоедание, — к плохому физическому и умственному развитию.

Специалист считает, что стоит организовать курсы, где родителям рассказали бы о пользе здорового питания для детей.

— Жители крупных городов готовы просвещаться по этому вопросу. Но не могу сказать, что семьи, воспитывающие детей в сельской местности, также будут рады этому. Они кормят детей тем, что у них есть, — резюмировал Конь.

Также Совет Федерации предлагает установить налоговые льготы для производителей детского питания (настоящего, а не псевдо-), обновить нормы питания детей в школах и детских садах и т.д.

По словам маркетолога Николаса Коро, даже если рекламные ограничения вступят в силу, производители найдут возможность их обойти "через демонстрацию иного эмоционального позитива".

— Хотелось бы, чтобы разработка системы новых ограничений не носила поспешный и непродуманный характер, — говорит эксперт. — Есть понятие "товары общесемейного потребления". Они не являются отдельно детскими или взрослыми. Этот запрет может коснуться практически всех направлений первичной потребительской корзины продуктов питания, включая кондитерские изделия, молочные продукты и так далее.