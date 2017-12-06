Ребёнок в Москве "стоит" 188 тыс. рублей в месяц

Институт глобализации и социальных движений подсчитал, сколько семьи "верхнего слоя среднего класса" в Москве тратят на одного ребёнка.

"В 2014–2016 годах Россия пережила вторую волну экономического кризиса, обрушившую доходы населения. В 2017 году это привело к падению рождаемости", — сказано в исследовании. — Иметь ребёнка, а тем более несколько детей стало слишком дорого для многих граждан".

При этом падение рождаемости "было вызвано не просто нехваткой средств, но возросшими опасениями родителей, что они не смогут помочь своим детям занять аналогичную нишу в экономике".

Понятие "средний класс" используется в трактовке отчёта швейцарского банка Credit Suisse. Согласно этому отчёту, в 2015 году к среднему классу (и выше) в России можно было отнести 4,1% взрослого населения, или около 5 млн человек. Это люди, имеющие доход от $18 тыс. В докладе института отмечается, что именно в столице этот социальный слой "наиболее выражен".

Институт разложил расходы родителей "по полочкам". Например, если в семье есть ребёнок двух — семи лет, на его питание уходит около 20 тыс. рублей в месяц, на одежду — 8 тыс. рублей в месяц, на игрушки, книги и канцелярские принадлежности — 6 тыс. рублей в месяц.

Также в расходы были включены треть платы за аренду квартиры (33,5 тыс. рублей в месяц), плата за частный детский сад (33 тыс. рублей в месяц), плата за дополнительное медицинское страхование (7 тыс. рублей в месяц).

Кроме того, отдых ребёнка на море стоит около 180 тыс. рублей в год.

Чем старше ребёнок, тем больше требуется денег. Пока ему нет семи лет, он "стоит" 157 тыс. рублей в месяц, в возрасте от 7 до 13 лет — 165 тыс. рублей в месяц, с 13 до 18 лет — 188 тыс. рублей в месяц.

Как сообщалось в сентябре, рождаемость в России снизилась более чем на 11% в 2017 году. Прожиточный минимум для ребёнка в Москве составляет 13,4 тыс. рублей (установлен Правительством Москвы).