"Моего избили в детском саду". Реальная жестокость или фантазии ребёнка?

Когда ребёнок не может рассказать, что с ним произошло в саду или школе, в дело вступает родительская мнительность, которая не всегда может определить, где заканчивается строгое воспитание и начинается жестокость.

Омск — город суровый. С суровым климатом и суровыми жителями. Особенно суровы в Омске воспитатели некоторых детских садов — на воспитанников орут матом и бьют за непослушание. В частном детском саду.

А в частном детском саду города Самары детям, которые не могут заснуть днём, предлагается альтернатива в виде чистки унитазов. А в одном из детских садов Якутии в воспитательных целях заклеивают деткам рот скотчем. Известны случаи, когда воспитатели связывали воспитанникам руки, запирали в туалете, пугали чудовищами….

Справедливости ради стоит отметить, что происходит подобное не только в России. В Пекине воспитательница китайского детского сада нашла нестандартное применение иглам из наборов для шитья — колола и царапала ими непослушных воспитанников, которые отказывались засыпать в тихий час.

И не надо думать, что частный элитный детский сад гарантирует вашему ребёнку безопасность, а вам покой и умиротворение — два из приведённых выше случаев произошли именно в частных детских садах. Никакие деньги не защитят вашего ребенка от жестоких и беспринципных людей, ставших по недосмотру воспитателями.

По всем выявленным фактам, конечно, проводятся проверки. Виновных отстраняют от работы. Но почему-то унижения, побои, странные методы воспитания всё чаще становятся новой нормой современного дошкольного образования.

Причин множество.

Дети, в отличие от взрослых, часто просто не могут пожаловаться на то, что происходит, не имея для этого достаточных коммуникативных навыков.

Вон никому неизвестный "молодой столичный актёр" Глеб Мамонтов разместил в соцсетях видео "тюрьмы" в клубе Gipsy, и теперь тысячи интернет-пользователей знают и о его существовании, и о том, что его, якобы, взяла в заложники охрана Gipsy.

Дети так не умеют. Они ещё не научились снимать видео и внятно и убедительно излагать свои жалобы, многие младшие детсадовцы и говорят-то ещё не очень уверенно. А родители часто не воспринимают малыша всерьёз, списывая жалобы на капризы, фантазию и нежелание ребёнка идти в сад.

Лучшая стратегия в этом случае — наблюдение и общение. Перед тем как отдавать ребёнка в тот или иной детский сад, нужно изучить отзывы родителей в Интернете, поговорить со знакомыми, дети которых посещают выбранный сад, а отдав ребёнка — наблюдать. Общаться с другими родителями группы, обсуждать возникшие вопросы. Такие простые шаги вполне могут обезопасить малыша от неадекватных тёток-воспитателей.

Вот только не нужно забывать, что случаи про реальную жестокость воспитателей пока, к счастью, единичны. Гораздо чаще жестокостью называют строгость и требование воспитателей, чтобы детки следовали определённому режиму… Вы вообще задумывались когда-нибудь, каково это — воспитывать и организовывать одновременно более 20 детей? Тут без режима и строгости не обойдёшься. Но дети бывают разные, и родители тоже….

Большинство детей, особенно в первые месяцы, а то и год-два, идут в сад неохотно и готовы придумать любую причину, чтобы остаться дома с любимой мамочкой или хотя бы не с мамочкой, но дома. Привычная картина — мама тащит ревущего малыша, он надрывается и размазывает рукавом пальтишка сопли по лицу, в глазах дрожит обида и недоумение: "Как ты могла, мама, привести меня в этот ужасный сад?!" Сад может быть вполне себе прекрасным. Просто многие детки тяжело к нему адаптируются.

И тут на сцену выходят родители гипертревожные и чрезмерно своих детей опекающие. Не веря психологам и родителям спокойным и опытным, они начинают искать причину детских истерик в злых воспитателях, не уважающих в ребёнке личность и индивидуальность. А то, что маленькая личность засунула котлету в ухо соседской Маше и, убегая от воображаемого монстра, стукнулась ногой об стол и вылила на белую футболку тарелку борща, родители в расчёт не берут. Личности бывают невоспитанные и неуправляемые. И таких индивидуальностей в группе человек 20. И к каждому нужен свой подход.

Я, конечно, права ребёнка уважаю. Как уважаю и право воспитателей видеть в группах воспитанных и неизбалованных детей. И вот знаете — ни разу не видела. А воспитателей адекватных, но строгих, на которых строчили жалобы отдельные склочные родители, видела не однажды.

Страшная тайна заключается в том, что воспитателя сейчас очень легко отстранить от работы, да и вообще уволить, порой достаточно даже ничем не подтверждённых жалоб. И попадают под раздачу чаще всего воспитатели старой закалки — в меру строгие, в меру справедливые. Хорошие воспитатели. А на их место приходят вчерашние выпускники педагогических училищ и вузов. О правах ребёнка они уже слышали, но о любви к детям — нет. И воспитательный процесс представляют весьма туманно. Просто конкурс в педвузе не самый высокий и теперь надо облагородить свежеиспечённый диплом практикой.

Практиковаться будут на ваших детях. Бывают, конечно, и сейчас воспитатели по призванию. Не исключено, что строгие — молодые выпускники "старой" школы, когда детей ещё воспитывали в семье, а в сад приводили учиться общаться, не отдавая воспитание на откуп воспитателям и няням. Не секрет, что с такой зарплатой либо по призванию, либо от безысходности. От безысходности — больше.

А ещё бывает, что воспитатель или учитель становится прикрытием для глупости властьпридержащих — директора, например. В Ямало-Ненецком округе учительницу обвинили в том, что она "морила холодом" детей, проводя занятия в помещениях, где температура не поднималась выше 10 градусов. Сложно представить, но директор говорит, что был не в курсе — учительница не сообщила ему о проблемах с отоплением. Не знаю, как вам, но мне сложно представить, что директор не знает о том, что творится в подведомственном ему учреждении, — иначе какой он директор? И в учительницу по собственной инициативе промерзающей на уроках верится с трудом. Но факт остаётся фактом — гнев общественности направлен на учителя, директор — в стороне.

Жестокость в обращении с детьми, конечно, недопустима. Только не надо называть жестокостью всё, что не понравилось вашему малышу и вам. Ведь очень часто из-за неоправданных склок мы теряем по-настоящему хороших воспитателей и получаем взамен 20-летнюю девочку с серёжкой в носу и чёрными ногтями, не имеющую ни малейшего шанса полюбить и воспитать ваших детей, потому что у неё эта работа — от безысходности.