Что со мной не так? Мальчик-аутист оставил душераздирающую предсмертную записку

43-летняя Керри Линнелл была вынуждена отправить своего восьмилетнего ребёнка-аутиста Джека Рогана в центр психиатрического здоровья после того, как он попытался свести счёты с жизнью.

В специализированной больнице для Джека не оказалось места, и врачи поместили его в палату без оказания психиатрической помощи на семь недель — и это несмотря на то, что у мальчика действительно серьёзные проблемы.

В записке он писал такие вещи, от которых мурашки по коже: "Я бы хотел, чтобы мама меня убила. А лучше сожгите меня или отвезите на кладбище". Некоторые из них я переписала, так как его почерк был непонятен Керри Линнелл

Керри заявила, что суицидальные разговоры начались в прошлом году, когда Джек перешёл в новую школу, но не смог там освоиться. И теперь она очень обеспокоена за сына и боится потерять его, поскольку чем старше он становится, тем больше понимает своё отличие от остальных. Найденные записки в комнате сына она показала врачам, которых ужаснули мысли мальчика.

Что со мной не так? Я надеялся, что я нормальный, но это не так Джек Роган

Друзья семьи решили помочь Керри и опубликовали в "Фейсбуке" пост, в котором призывают обеспечить большим количеством кроватей психиатрические центры для детей, нуждающихся в срочной помощи.