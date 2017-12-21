Душераздирающее письмо маленького мальчика Деду Морозу о пропавшей собаке

Трёхлетний Эдвард Лэттер из города Мардена (Англия) потерял своего лучшего друга — пса по имени Морс. Мальчик написал трогательное письмо Санта-Клаусу, чтобы тот помог вернуть собаку домой.

Аманда и Ричард Лэттер приютили пса в начале 2017 года и назвали его в честь главного героя детективного сериала "Инспектор Морс". Морс сразу же стал любимцем всей семьи, но очень любил убегать из дома.

Однажды Ричард заметил, что Морса нет поблизости. Сначала он подумал, что пёс спрятался где-то в саду. Обычно он пытался пролезть под забором, но чаще всего застревал.

Спустя 45 минут окликов Морса по-прежнему не было видно. Тогда Ричард стал паниковать. Он позвонил родным и попросил поискать пса в округе, но его не было. Соседи рассказали, что видели, как незнакомец посадил собаку в серый фургон.

Ричард обратился в полицию. Один из свидетелей рассказал, что разговаривал с грабителем, который сказал, что якобы знает хозяев этого пса. Он утверждал, что собирается вернуть его владельцам... Попытки найти любимца с помощью камеры видеонаблюдения также ни к чему не привели — оказалось, что карта памяти была неисправна.

Тогда трёхлетний сын Аманды и Ричарда — Эдвард — решил действовать самостоятельно и написал письмо Санта-Клаусу с просьбой о помощи.

Дорогой Сента! Мне нужен только один подарок на Рождество — мой пёс Морс. Я был очень хорошим мальчиком весь год. Спасибо! Эдвард, 2 и 3/4 лет Эдвард Лэттер

Отец мальчика желает, чтобы на Рождество произошло чудо и Морс вернулся домой. Он с помощью СМИ просит похитителей вернуть пса: привязать его к магазину или оставить в ветеринарной клинике. За возвращение Морса домой Лэттеры обещают вознаграждение.