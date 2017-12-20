Врачи хотели отключить "безнадёжного" ребёнка от аппарата, но он подал знак

Родители больного 19-месячного малыша намерены судиться с медиками больницы за то, что не хотели давать возможность ребёнку проснуться.

Малыш Альфи Эванс впал в кому после того, как его неожиданно поразила неизвестная прогрессирующая неврологическая болезнь — ребёнок на протяжении года лежит в больнице в Ливерпуле под наблюдением врачей.

Медики заявляли, что Альфи лечению не поддается, так как до конца неизвестен диагноз и "при любом исходе его не спасти". Они предложили родителям позволить их 19-месячному сыну умереть безболезненно, отключив от аппарата жизнеобеспечения. Разумеется, они были против.

Нам сказали, что его жизнь подходит к концу. Но я был с ним каждый день на протяжении года и я видел, как менялось его дыхание. Он жив и хочет жить — и даёт нам знать об этом Томас Эванс, отец Альфи

Семье предложили отправиться в Италию, чтобы там врачи попытались установить точный диагноз. Но нужно было немного подождать — родители малыша пытались за деньги купить время, чтобы врачи не отключали Альфи раньше времени.

Я не могу сказать, что мой ребенок точно вылечится. Но на 90% я уверен, что в итальянской клинике он хотя бы откроет глаза Томас Эванс

Также мужчина обратился в Высокий суд Лондона, чтобы там ему помогли разобраться в ситуации, а врачи понесли наказание. Как сообщает Daily Mail.