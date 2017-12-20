Шокирующее фото дня: девочка вылизывает лужу, Аргентина, 2017 год...

В тот день температура воздуха достигла 37 градусов по Цельсию, и у детей не было возможности достать другой воды.

В Сети появилась душераздирающая фотография, на которой маленькая девочка на четвереньках пьёт воду из грязной лужи в 37-градусную жару. Снимки были сделаны Мигом Риосом, местным журналистом и добровольцем в городе Посадас на северо-востоке Аргентины, сообщает Mirror.

Пока страна страдает от жары, эта маленькая девочка-гуарани вынуждена пить воду с грязной земли. Наше общество явно делает что-то не так Миг Риос

Почему я опубликовал это фото? Чтобы мы наконец начали говорить о проблеме, которую постоянно игнорируем. И, вместо того чтобы что-то сделать, мы просто продолжаем бросать этим детям деньги Миг Риос

Девочка, которой на вид не больше четырёх лет, из нищей семьи из местной общины Гуарани, которая использует своих детей для попрошайничества. Её жители покидают свои дома и живут на милостыню, так как так они получают больше, чем могут заработать в деревне.

В итоге снимок набрал вирусную известность в Сети, вызвав общественный резонанс. А коллега Мига приехал с друзьями к девочке со снимка и привёз детям вещи, продукты и, конечно, бутилированную воду.