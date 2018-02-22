Как изменились 5 самых красивых детей мира

Десять лет назад модельный бизнес взорвали фотографии четырёхлетней француженки Тилан Блондо. Малышку назвали самой красивой девочкой в мире. С тех пор западные СМИ "объявили охоту" на детей, которые привлекают внимание своей внешностью. Предлагаем вам взглянуть на снимки пяти малышей, которые в разное время признавались самыми красивыми, а заодно сравнить с их современными фото.

14-летняя россиянка Анастасия Безрукова

Родители Анастасии Безруковой не имеют отношения к шоу-бизнесу: её отец юрист, мама — предприниматель. Девочка попала в модельный бизнес после того, как её фото случайно увидел организатор конкурса юных талантов. Тогда родителям посоветовали отвести восьмилетнюю Настю в модельное агентство. Совсем скоро она стала весьма популярной. В десятилетнем возрасте западные СМИ назвали Безрукову одной из самых востребованных юных моделей Европы. За свою карьеру девочка успела поработать с такими брендами, как Armani, Benetton, Liu Jo, Moschino, Pinko, появилась на страницах журнала Vogue Bambini и снялась в российских лентах "После тебя" и "Млечный путь", где Настя играла дочь героев Сергея Безрукова и Марины Александровой.

13-летняя американка Ланея Грейс

13-летняя Ланея Грейс с раннего детства рекламирует различные бренды, включая такие популярные, как Guess и H&M. Когда малышке было всего три года, родители отправили её снимки в модельное агентство Ford, и с ней тут же подписали контракт. Спустя несколько месяцев Ланея приняла участие в рекламной кампании универмага Macy's. В 2013 году Грейс снялась в клипе шведского диджея Avicii на песню Wake me up.

12-летняя россиянка Кристина Пименова

Отец Кристины — бывший российский футболист Руслан Пименов, а мама Гликерия — в прошлом модель. Именно благодаря маме девочка в трёхлетнем возрасте впервые приняла участие в съёмках рекламы. Когда Кристине исполнилось девять лет, американский журнал Women Daily Magazine признал её "самой красивой девочкой в мире". Сейчас Кристине 12 лет, за это время она успела поработать с брендами Prada, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi. Не так давно девочка также снялась в двух фильмах — итальянском фэнтези Creators: The Past с Жераром Депардье и американском триллере The Russian Bride. Кроме того, Пименова очень популярна в соцсетях, на её страницу в "Инстаграме" подписано свыше двух миллионов человек.

16-летняя француженка Тилан Блондо

В возрасте четырёх лет Тилан Блондо назвали самой красивой девочкой в мире. С тех пор она неустанно принимает участие в модных показах и фотосессиях. В возрасте десяти лет девочка появилась на страницах французского журнала Vogue в образе взрослой роковой женщины. Снимки вызвали волну негодований из-за провокационного образа модели, в конечном итоге команду журнала обвинили в растлении малолетних. Спустя два года девочка подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models. С тех пор Тилан продолжает покорять фешен-индустрию. За свою карьеру Блондо успела поработать с такими модными домами, как Dolce & Gabbana, L'Oreal Paris, Michael Kors

17-летняя американка Маккензи Фой

В возрасте четырёх лет уроженка Лос-Анджелеса уже была популярна у таких брендов, как Polo Ralph Lauren и Guess Kids. Малышка стала всемирно известной после роли Ренесми в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет — Часть вторая" (к слову, на эту роль претендовала и Кристина Пименова). Девочка сыграла дочь вампиров Эдварда и Беллы. Тогда Маккензи было всего десять лет. Со временем интерес к девочке только подрос, в возрасте 17 лет она снялась в нашумевшем фильме "Интерстеллар".