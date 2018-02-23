10 самых опасных детей в мире

Елизавета Дубровина

24 февраля 2016-го 19-летняя жительница Санкт-Петербурга Елизавета Дубровина в ходе ссоры нанесла не менее 140 ножевых ранений своей 17-летней родной сестре Стефании. Кроме того, у жертвы были выколоты глаза и отрезаны уши. Как позже выяснилось, девушка совершила преступление из зависти. Стефания вела гламурный образ жизни и имела успех у противоположного пола. Как оказалось, Елизавета ранее проходила курс лечения в психиатрической клинике. Суд признал девушку невменяемой.

Живодёрки из Хабаровска

В октябре 2016 года две 17-летние девушки из Хабаровскa — Алина Орлова и Алёна Савченко — стали известны после появления ряда фотографий и видео, на которых девушки жестоко убивают взятых из приюта животных. Подобное зверство вызвало серьёзный резонанс в обществе, о подростках узнала вся страна, начались массовые митинги, встал вопрос об ужесточении уголовной ответственности для несовершеннолетних. В конечном итоге хабаровских живодёрок признали виновными в жестоком обращении с животными и разбое. Алёну Савченко приговорили к четырём годам, Алину Орлову — к трём годам в колонии общего режима.

Гарретт Дай

Мать маленькой Эми Дай часто приводила в дом грубоватых мужчин. В конечном итоге она вышла замуж за урода, который подвергал девочку сексуальному насилию. К девяти годам Эми уже имела немалый сексуальный опыт. В 2006 году её отправили жить с двоюродной тётей. В феврале 2011 года Эми Дай была убита своим 18-летним сводным братом Гарреттом Дайем. Тело девочки нашли в зарослях возле фермы, где жила семья. Малышку избили до смерти гидравлическим домкратом. Гарретт признал себя виновным, он убил девочку, "потому что она не могла молчать".

Уильям Горзински

26 октября 2009 года Уильям Горзински в гневе вонзил нож в тело своего 14-летнего брата Мэттью. Мальчики поссорились из-за компьютерных колонок. Уильям смотрел телевизор и просил Мэттью сделать музыку потише. После ссоры Уильям сходил на кухню, взял нож и ударил в грудь своего брата. Поняв, что произошло, он моментально обратился к спасателям. По телефону он сообщил, что с его братом произошёл несчастный случай. Убийцу приговорили к 12 месяцам психиатрического лечения, за которыми следует период условного освобождения под контролем государства.

Джордан Браун

11-летний Джордан Браун в 2009 году несколько раз выстрелил из ружья в беременную невесту своего отца, Кензи Хоук. Женщина умерла на месте, ребёнка также спасти не удалось. Брауна хотели судить как взрослого. Мальчику грозил пожизненный срок, однако адвокат сумел смягчить решение суда присяжных. В результате его отправили в исправительную колонию для малолетних преступников. В 2016 году Джордана Брауна освободили, тогда ему стукнуло 18 лет.

Кристиан Фернандес

14 марта 2011 года 12-летний Кристиан Фернандес из американского города Джексонвилл (штат Флорида) избил своего 2-летнего сводного брата до смерти, ударив его головой об книжный шкаф. Изначально Кристиана судили как взрослого. Он стал первым в США подростком, приговорённым к пожизненному заключению. Прокурор штата Анджела Кори заявила, что суд вынужден был судить Фернандеса как взрослого, чтобы защитить население от юного, но жестокого и последовательного убийцы. В 2013 году после признания вины приговор был изменён на непредумышленное убийство. Фернандес останется в тюрьме для несовершеннолетних до 19 лет.

Кит Рандулич

22 мая 2009 года 18-летний Кит Радулич перерезал ножом горло своей четырёхлетней сестре Сабрине. Так он отомстил своей матери, которая отказалась покупать ему пистолет. Девочка умоляла брата остановиться, но он продолжал резать, пока не почувствовал, "что лезвие дошло до костей". Позже отморозок рассказал полиции, что ему нужен был пистолет против родственника, который насиловал девочку. Следователи не нашли фактов сексуального насилия. Кита приговорили к 40 годам лишения свободы. В 2011 году его мать направила письмо судье, в котором умоляла смягчить приговор.

Девочки напали на свою подругу "по приказу Слендермена"

В 2014 году в американском штате Висконсин две 12-летние девочки — Морган Гейзер и Анисса Вейер — попытались убить одноклассницу Пэйтон Летнер, вдохновившись вымышленным интернет-персонажем Слендерменом. Девочке нанесли 19 ножевых ранений. К счастью, Летнер осталась жива, но малолетних преступниц судили как взрослых. Вейер отправили в психиатрическую больницу на 25 лет, а Морган Гейзер суд приговорил к 40 годам заточения в клинике.

Констанция Кент

В июне 1860 года в Англии 16-летняя Констанция Кент зверски убила своего трёхлетнего брата Фрэнсиса Кента. Она оставила на его теле множество ран и перерезала ему горло бритвой. Первоначально под подозрение попала няня ребёнка, однако детектив Джек Уичер обратил внимание на поведение Констанции. Тем не менее девочку так и не удалось уличить в содеянном. Спустя пять лет Констанция сама призналась во время исповеди, что убила своего брата ночью одним из бритвенных лезвий отца. Её приговорили к пожизненному заключению, но отсидела она только 20 лет, а затем поменяла имя и переехала в Австралию.