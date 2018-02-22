Дети как товар. Как в роддомах путают, продают и "хоронят" детей

История, больше похожая на сюжет бразильского сериала, произошла в Волгограде. Безутешные родители 7 лет были уверены, что их ребёнок умер. О них вспомнили лишь судебные приставы, когда решили взыскать алименты, — оказалось, что все эти годы живой и здоровый ребёнок жил в местном интернате.

В 2011 году у семейной пары из Волгограда родился долгожданный сын. Счастью родителей не было предела до тех пор, пока врачи не ошарашили их страшной новостью, — мальчик серьёзно болен. Медики убедили безутешную мать, что её сын с таким диагнозом не проживёт и недели. От страха родители в сердцах приняли решение от ребёнка отказаться.

Но не прошло и недели, как новоиспечённые мама и папа передумали, — они поняли, что не смогут жить без своего малыша и должны забрать его и лечить, пока это возможно. Они пришли в роддом, где врачи с ходу выдали им ещё одну страшную весть, — их сын уже умер. Родителям ничего не оставалось, как уехать домой с тяжёлым душевным грузом.

Прошло 6 лет. В один прекрасный день женщине пришло сообщение из банка — её счёт на 230 тысяч рублей арестован судебными приставами. Она сразу же пришла в местный филиал ФССП с "разборками" — никаких долгов у неё никогда не было.

И каков же был шок молодой женщины, когда выяснилось, что её счёт арестован, потому что она не платит алименты в пользу дома-интерната, где 6 лет живёт... её "умерший" сын. К приставам обратилось руководство интерната с исполнительным документом. Мол, есть такая супружеская пара, чей сын у нас живёт, а они не платят алименты. Приставы не нашли молодых родителей по старым адресам, поэтому сразу арестовали счёт.

После чудесного "воскресения" своего мальчика мать и отец восстановили родительские права через суд. К счастью, эта история закончилась хеппи-эндом. Но вопросов, в том числе и к сотрудникам роддома, которые обманули родителей, слишком много.

Что творится в роддомах

Роддом — место, где люди доверяют врачам самое дорогое, что у них есть, — своих детей. Но порой ни любви, ни тоски, ни какого-либо внимания к детям и родителям со стороны врачей, акушерок и медсестёр ждать не приходится. Историй о том, как детей воруют/путают в роддомах, довольно много — и не только в сериалах, но и в жизни.

На днях скандал с подменой детей в роддоме прогремел в Челябинске — правда, перепутали детей аж 30 лет назад. В 1987 году Зоя Туганова родила в Челябинске дочь, но в роддоме её перепутали с другой новорождённой, появившейся на свет в тот же день. Ошибка открылась лишь три десятилетия спустя. Разыскав родную дочь, челябинка Туганова провела ДНК-экспертизу, подтвердившую факт подмены детей. Она потребовала взыскать с челябинского перинатального центра, Минфина и Минздрава 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, но суд решил, что миллиона будет достаточно. Сейчас две семьи пытаются наладить связь.

Страшное преступление, связанное с роддомами, в 2013 году раскрыли в Северной Осетии. Главврач местного родильного дома уговаривала молодых мамочек (чаще всего — школьниц, девушек из бедных семей) отказаться от ребёнка. Доверчивые роженицы соглашались, а их детей потом продавали, как на рынке, — цена доходила до 1,5 млн рублей за малыша. Преступление раскрылось после того, как на действия коллеги поступила анонимная жалоба в полицию, — оперативникам в прямом смысле слова пришлось проводить контрольную закупку ребёнка, чтобы доказать вину врача.

Пожалуй, самая громкая за последние годы история с похищением в роддоме произошла в Подмосковье. В 2014 году новорождённого мальчика украла прямо из палаты роддома 37-летняя Елена Спахова. Несчастная женщина до этого перенесла выкидыш, но безумно хотела ребёнка. Желание было настолько сильным, что она даже внушила мужу, что на самом деле всё ещё беременна. Когда пришло время рожать, она украла первого попавшегося ребёнка, который без присмотра спал в одной из палат в роддоме. Позднее она узнала, что от этого мальчика отказались родные родители. Но её как похитительницу всё равно искала полиция.

Женщина успела оформить фальшивое свидетельство о рождении на мальчика. А спустя почти три года её нашли — она воспитала Матвея в тепле, уюте и заботе, но полиция всё равно посчитала её виновной. А мальчика отдали другой семье. Даже муж Елены, который вообще ничего не знал о преступлении жены, не смог остаться опекуном Матвея.

Зачем ребёнка прятали от родителей?

Но в истории волгоградской семьи действия врачей роддома вообще не поддаются никакой логике. Они не продали ребёнка, не передали его другой семье. Малыша просто отдали на воспитание в интернат, ничего не сообщив родителям.

— Как можно спутать — жив ребёнок или мёртв? Это просто вопиющее разгильдяйство, равнодушие. Сотрудники роддома явно нарушили все возможные правила, прежде всего — этические. У нас, к сожалению, иногда медицинским и другим работникам проще ответить глупость, чтобы не смотреть в медицинский журнал и не вникать в ситуацию пациента. Если врачи действительно по ошибке сказали родителям о смерти ребёнка, то это преступная халатность (статья 293-я УК РФ — штраф до 120 тысяч рублей и до трёх месяцев ареста. — Прим. Лайфа), — считает юрист Константин Трапаидзе.

Однако не стоит быть уверенными, что сотрудники роддома просто невнимательные и безучастные непрофессионалы, уверен основатель общественного движения "Межрегиональный отцовский комитет" Игорь Серебряный, — вполне вероятно, что у них был преступный замысел, который просто не реализовался до конца.

Например, в роддом обратились "покупатели" — какая-нибудь молодая пара, которая хотела ребёнка. Внесли аванс и даже уже были готовы забрать маленького отказника, но потом что-то пошло не так, — передумали или просто не стали брать на себя такую ответственность. Сотрудникам роддома ничего не оставалось делать, как отправить малыша в интернат, ведь родным родителям они уже сказали, что он мёртв. При таком раскладе все действия сотрудников роддома могут попасть и под уголовную ответственность — продажа людей в нашей стране карается законом (статья 127-я УК РФ — до 6 лет тюрьмы).

Юрист Константин Трапаидзе считает, что частично вина лежит и на самих родителях, — они должны были потребовать в роддоме свидетельство о смерти своего сына, а не верить на слово.

— Здесь нужны свидетельские показания сотрудников роддома. Если они признаются, что ввели родителей в заблуждение, то они могут понести материальную и даже уголовную ответственность, — говорит он. — Стоит обратить внимание и на работу сотрудников интерната — почему за столько лет родителей никто не поставил в известность, что их сын жив? И почему только сейчас решили взыскать алименты за 7 лет, хотя обычно алименты для таких учреждений устанавливаются в течение первых трёх лет жизни ребёнка. Очевидно, в этой ситуации виноваты все, без внимания такое разгильдяйство оставлять нельзя.

По мнению экспертов, если родители хотят добиться справедливости, то, заручившись тестом ДНК, который подтвердит, что к ним вернулся их родной сын, всеми документами из роддома (выпиской, отказом и так далее), нужно обращаться в суд с иском против роддома и интерната, чтобы наказать виновных в краже у них семи лет счастливой семейной жизни.

Но пока не известно, будут ли супруги, вновь ставшие родителями своего малыша, продолжать разбираться в ситуации. Им удалось быстро оформить все документы и встретить Новый год вместе с сыном — впервые за семь лет. Вероятно, пока для них это важнее любых судов, проверок и следствия.