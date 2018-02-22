Ногу 2-летнего мальчика затянуло в эскалатор на глазах у беременной мамы

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Ногу 2-летнего мальчика затянуло в эскалатор на глазах у беременной мамы

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Фото © Facebook/Andrea Diaczok

По словам родителей, мальчик просто прислонился к боковой панели, как вдруг его ботинок затянуло в подъёмник.

Нога двухлетнего мальчика была раздавлена и сломана эскалатором в международном аэропорту Ванкувера после того, как его ботинок затянуло в подъёмник. Джулиан Ли возвращался домой в Калгари, Канада, с его родителями, когда его резиновый сапог попал под металлические зубья, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andrea.diaczok" target="_blank">Andrea Diaczok</a></p>

Мама Андреа Дячок, которая на тот момент находилась на 22-й неделе беременности, сразу же нажала на кнопку аварийной остановки и стала звать на помощь. Чтобы вызволить ребёнка, потребовалась целая группа специалистов и прохожих. Испуганная мама выложила на "Фейсбуке" фотографию, что стало только с одним ботинком в результате этого несчастного случая.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andrea.diaczok" target="_blank">Andrea Diaczok</a></p>

Для всех моих друзей, которые заботятся о ногах и пальцах своих детей. Пожалуйста, прочитайте это и поделитесь с остальными. Будьте осторожны на эскалаторах. Ботинок Джулиана на мгновение коснулся боковой стороны, и это могло стоить ему ноги

Андреа Дячок

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andrea.diaczok" target="_blank">Andrea Diaczok</a></p>

К счастью, ребёнок отделался переломом и парой синяков. Руководство аэропорта проводит проверку по факту произошедшего инцидента.

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