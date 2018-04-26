Труба затянула кроху, и очевидцы 9 минут делали ему дыхание рот в рот под водой

В крытом бассейне в Южной Каролине, США, произошло ЧП, которое могло обернуться трагедией: 12-летнего мальчика засосало в трубу. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Mirror.

Двое ребят спокойно плавали и играли, как внезапно один из них попал в ловушку и скрылся под водой. Всеми силами он пытался выбраться наружу, но давление было слишком сильным. На помощь прибежали другие посетители бассейна, которые вызвали на помощь спасательную бригаду, а сами в этот момент делали ему дыхание рот в рот, чтобы он не задохнулся под водой.

На место быстро приехали спасатели, которым удалось извлечь ребёнка из коварной решётки. Мальчика тут же доставили в больницу, но, как сообщили врачи, его здоровью ничего не угрожает.