"Я не хотел быть толстым отцом и сбросил 25 кг, бегая с сыном в коляске"

30-летний Саймон Монти из городка Портмадог, Уэльс, не захотел иметь типичное "папочкино тело" с пивным животом и решил исправить ситуацию.

Рождение малыша — ответственный шаг, который бесповоротно меняет жизнь обоих родителей. Но не все успевают подготовиться к таким переменам. Когда Саймон впервые стал отцом, он не заметил, как его режим, тренировки и здоровое питание отошли на второй план, а всё время стало уходить на заботу о сынишке Тедди. Парень подсел на фастфуд и забыл про занятия спортом. Его жене Kаре, впрочем, приходилось несладко.

Я и подумать не мог, как много места ребёнок на самом деле занимает в твоей жизни. Сын страдал от рефлюкса, он не спал, и мы постоянно были уставшие, у нас не оставалось времени готовить. Это действительно было непросто Саймон Монти

Саймону уже удавалось достичь потрясающих результатов во время борьбы с лишним весом. На первом курсе университета он поправился до 98 кг и друзья сказали ему, что он стал толстым. Парень за одно лето привёл себя в форму, а потом и вовсе стал хозяином фитнес-клуба, открыл фирму по производству товаров для фитнеса и запустил линию спортивной одежды.

Молодой папа вспомнил всё и подумал, что не может и дальше оставаться в таком состоянии. Так как времени на тренировки в зале совсем не осталось, Саймон придумал лайфхак и решил заниматься... прямо вместе с малышом.

Я не хотел быть толстым отцом. Я посмотрел в зеркало и понял, что, если я хочу прожить долгую жизнь и увидеть, как растёт мой сын, я должен измениться Саймон Монти

И вот Саймон стал устраивать пробежки во время прогулок с Тедди, толкая коляску. Он тренировался шесть раз в неделю. А чтобы сохранить результат, он пересмотрел свой рацион. Теперь мужчина питался только в промежутке с двенадцати дня до шести вечера и ел не больше 2000 калорий в день. И всё получилось. За полгода молодой папа сбросил 25 кг, сейчас он весит 81 кг. По словам Саймона, он просто в лучшей форме — всё благодаря сынишке.

Он был ключом. Я никогда не был так счастлив. <...> Вы бы видели, как он смеялся над своим отцом, бегающим по холмам. <...> Он любит птиц, поэтому я выбирал места, где было много птиц, чтобы мы могли вместе ими любоваться Саймон Монти

Обрадовавшись своим успехами, Саймон решил вдохновить и других людей: он участвует в соревнованиях, делится информацией в соцсетях и даже хочет написать книгу о своей трансформации.