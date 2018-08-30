У девушки начались схватки во время экзамена, но она всё-таки решила сдать

30-летняя англичанка не стала злоупотреблять своим положением и давить на жалость преподавателям.

К 30 годам жительница Великобритании Линдси Потт стала многодетной мамой, родив 6 детей. Это удивительно, но помимо семейных хлопот она нашла время и на учёбу. Линдси хочет стать учителем истории, и для этого ей необходимо было получить диплом в Манчестерском колледже.

Всё бы ничего, но на момент его получения она была беременна седьмым ребёнком. На сдачу экзамена по английскому она шла с уверенностью и ничего не могло ей помешать. Экзамен проходил прекрасно, пока неожиданно у Линдси не начались схватки.

Я была готова уже рожать прямо там, если честно. Я ходила по классу туда-сюда, чтобы как-то облегчить своё состояние. Но я была решительно настроена сдать экзамен именно в тот день. И мне удалось это сделать Линдси Потт

Линдси ещё не знала свой результат, поскольку после сдачи её увезли на скрой в больницу. Через два дня после этого она родила дочку по имени Поппи. Все преподаватели переживали за её состояние, но, к счастью, малышка родилась здоровой.

Когда Линдси сообщила нам, что у неё начались схватки, я волновалась, наверное, больше, чем она. Даже в таком положении она продолжала сдавать нам экзамен. Это похвально. Она приложила колоссальные усилия, чтобы получить этот диплом учительница Линдси

За всё время своего обучения девушка сменила два колледжа. По её словам, в первом учебном заведении учителя не оказывали ей должной поддержки, не входили в её положение и не брали во внимание, что у неё полно семейных забот. А тут, как она рассказала, хочется находиться с учителями до последнего.