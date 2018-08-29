На вокзале родители с трудом узнали похищенную 2 часа назад дочь: она была лысой

5-летнюю Тан Муйю похитили на детской площадке, когда она гуляла со своей бабушкой. Это сделала женщина, которая пришла туда с другим ребёнком.

Когда бабушка поняла, что её внучка исчезла, она тут же позвонила родителям, а те — в полицию. Китайские правоохранители быстро подняли тревогу и по камерам наблюдения вычислили похитительницу. Следы вели на вокзал.

Именно в привокзальном отеле родители вместе с полицейскими нашли свою дочурку. Девочку было трудно узнать, но только не маме с папой. Похитительница успела переодеть ребёнка и побрить кроху налысо.

Сейчас полицейские выясняют, какие были планы у преступницы. Известно, что на руках у неё уже были билеты в китайскую провинцию Цюйцзин.