На вокзале родители с трудом узнали похищенную 2 часа назад дочь: она была лысой

Когда бабушка поняла, что её внучка исчезла, она тут же позвонила родителям, а те — в полицию. Китайские правоохранители быстро подняли тревогу и по камерам наблюдения вычислили похитительницу. Следы вели на вокзал.
Именно в привокзальном отеле родители вместе с полицейскими нашли свою дочурку. Девочку было трудно узнать, но только не маме с папой. Похитительница успела переодеть ребёнка и побрить кроху налысо.
Сейчас полицейские выясняют, какие были планы у преступницы. Известно, что на руках у неё уже были билеты в китайскую провинцию Цюйцзин.
- Популярные
- По времени