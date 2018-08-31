Как не надо готовить к школе: 3 главных родительских ошибки

Педагоги детского развивающего центра "Умландия" разобрали основные психологические ошибки, которые совершают родители перед началом учебного года, и предложили способы их избежать.

Итак, чего категорически нельзя делать, если ваш ребёнок скоро станет первоклассником:

Разграничивать жизнь ребёнка на "до школы" и "после"

Самая, увы, распространённая ошибка. "Всё, скоро игрушки и баловство закончатся. Ты уже взрослый, в школу идёшь! Там тебе уже не детский сад, там учиться надо, уроки делать!" Знакомо? Так нельзя. Возможности мозга ограничены, и в действительно важный момент ресурсов может не хватить. Ваша задача — не сделать из ребёнка отличника, а приучить к систематической работе. Даже в 1 классе, где частая практика — отсутствие домашних заданий. Нужно по чуть-чуть, но системно читать/писать/решать. Не для того, чтобы непременно быть отличником, а для того, чтобы подготовить к работе с большими объёмами информации в скором будущем, чтобы освободить время и возможности мозга для изучения иностранных языков и сложных дисциплин, а также для хорошей ученической самооценки.

Заведомо обременять ребёнка ожиданиями

"Ты у нас умница, всё знаешь, будешь отличницей!", "У нас в семье все всегда хорошо учились!". Говоря все эти фразы, родители не всегда даже вкладывают какой-то глубокий смысл, а ребёнок может воспринять это как непомерный в его 7 лет груз ответственности.

Изучать программу вперёд, выполняя задания из настоящих школьных учебников, надеясь, что потом в классе ребёнку будет легче

Здесь несколько опасностей: а) легче, возможно, и будет, но ребёнок может слишком расслабиться на реальных уроках, думая, что он "всё это уже проходил"; б) ребёнку будет банально скучно; в) вместо опережающих знаний есть риск заполучить "кашу в голове". То же самое касается чрезмерного увлечения прописями. Нет ничего плохого (даже наоборот!), чтобы к школе ребёнок умел писать элементы прописных букв (хвостики, крючочки, плавные линии), так как в школе на это отводится не так много часов, но отрабатывать технику и наклон следует всё же уже в процессе учёбы. Продолжение в карусели!