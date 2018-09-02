Пошумим? Детская площадка рассорила дедов и внуков

В центре Великого Новгорода бушуют нешуточные страсти. Жильцы одного из жилых домов разделились на два фронта. Молодые семьи, где есть дети, хотят установить во дворе детскую площадку, а старшее поколение упорно этому сопротивляется.

В доме с "нехорошим двором" живут десять детей, среди которых два малыша с аутизмом. Ни здесь, ни по соседству нет ни одной оборудованной детской площадки, поэтому гулять и играть детям негде.

Многодетный отец Станислав Тихонов ещё осенью прошлого года решил вместе с соседями-родителями дома собрать деньги на строительство детской площадки во дворе. Но совет дома, куда входят пожилые дамы, категорически против. Старшее поколение уверено, что качели привлекут внимание не только детей, но и наркоманов. Детская площадка раньше, кстати, во дворе была, но её снесли по инициативе совета.

В администрации Великого Новгорода, куда обращался Тихонов, ответили, что земля под домом была поставлена на кадастровый учёт в 1996 году — ещё до вступления в силу Жилищного кодекса. Так что местные жители могут сами распоряжаться этим земельным участком. Поэтому об установке качелей-каруселей нужно договариваться на собрании собственников жилья.

— У нас большая часть жильцов никак не представлена в совете дома. По метражу я собрал в форме свободного опроса порядка 50% подписей за размещение качелей, — рассказывает активист Тихонов. — Совет состоит из женщин одиноких, у некоторых — трёшки. По метражу это много. И получается, что наши интересы никак не представлены.

Иными словами, у кого больше площадь квартиры, у того больше голосов.

— У меня в семье ребёнок-аутист, — рассказывает Станислав Тихонов. — Дети имеют право на качели, карусели и возможно даже не за наш счёт. Хотя мы и не против поставить их за свои деньги. Мы хотим разрешить эту ситуацию в рамках закона. Нам многие советовали просто вкопать качели, но я понимаю, что так во дворе начнётся война.

Маленький двор оглашается детскими криками. На прогулку выходит семья, в которой четыре ребёнка, среди которых есть мальчик с аутизмом. С такой веселой компанией нелегко добраться до единственного места для игр — ближайшего парка.

— Дети бегут, не глядя на дорогу, сложно уследить за всеми сразу, постоянно нервничаешь, — рассказывает многодетная мама Татьяна. — Обидно, что против площадки бабушки, которые должны участвовать в воспитании детей и прививать им культуру. Мы просим самое малое — качельку, карусельку и песочницу.

Но совет дома неприступен. Как рассказал Станислав Тихонов, члены совета на собрании, куда не был приглашен ни один из защитников качелей, решили, что во дворе нужно поставить сушилку для белья.

— Получается, что интересы детей уравновешиваются с сушилкой, где будут висеть панталоны, — удивляется отец семейства.

Родители не опустили руки. Папы и мамы стали проводить в родном дворе детские праздники, дни рождения. Здесь же Станислав Тихонов 18 августа организовал мини-концерт в поддержку детей-аутистов, пригласил музыкантов и аниматоров.

Но в самый разгар праздника приехала полиция, которую вызвал возмущенный совет дома. В своём заявлении, которое старшее поколение направило в прокуратуру и администрацию города, указано, что "Тихонов С. В. организовал во дворе несанкционированный концерт-митинг в поддержку детей-аутистов". Полицейские недолго наблюдали за резвящейся ребятней и молча уехали.

Как рассказал организатор концерта, позже на праздник приехал участковый, чтобы опросить организаторов.

— Мы все спокойно с ним поговорили. Я и другие родители точно знали, что такое мероприятие не нарушает ничьи интересы. Оно не требует согласования с каждым жильцом дома, — говорит Тихонов. — Музыка в парке через два дома гремела больше, чем играли наши музыканты. У меня дети с аутизмом, и они очень трепетно относятся к громким звукам, поэтому даже из-за этого мы должны были соблюдать звуковой режим.

Интересно, что в коллективной жалобе, где старшее поколение жалуется на Тихонова и на несанкционированный концерт-митинг, написано: "Просим помочь и оградить нас от неадекватного человека, затерроризировавшего своей безумной борьбой со всеми и вся не только наш дом, но и весь город. Отдельное беспокойство вызывает морально-воспитательный аспект: всё это безобразие происходит на глазах детей, которые впитывают манеру поведения родителей и получают модель поведения в социуме на всю жизнь".

Сейчас родители ждут реакции городских властей. Они должны дать отмашку управляющей компании для установки детской площадки. Кроме того, активные жители дома обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении прав ребёнка.