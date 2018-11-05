"По дороге в больницу дочка пела и смеялась, но стандартная процедура убила её"

Врачи планировали сделать 14-летней девочке МРТ и поместили её под общий наркоз, чтобы та не боялась.

14-летняя девочка скончалась в больнице после того, как должна была пройти стандартное обследование. По дороге в медучреждение Алиса Сломан смеялась и пела, и никто даже представить не мог, что этот день станет для неё последним. О том, что у неё сердечная недостаточность, стало известно только после того, как ей дали анестетики во время МРТ. Девочку пришлось подключить к аппарату жизнеобеспечения, сообщает Mirror.

Изначально врачи планировали проверить мозг Алисы на наличие в нём лишней жидкости, однако процедура пошла не по плану. В итоге через три дня органы девочки отказали. В данный момент полиция расследует причины произошедшего.

Родители Алисы, которые воспитывают ещё двоих детей, были в ужасе от происходящего. У девочки был целый ряд проблем со здоровьем. Она страдала аутизмом, плохо видела и была гиперподвижна. Перед трагедией у неё начались головные боли, поэтому врач назначил МРТ. Поскольку для Алисы это был большой стресс, её поместили под общий наркоз.

Во время МРТ её сердечный ритм поднялся до небес, а затем несколько раз падал, как и её кровяное давление. То, что должно было быть обычным обследованием, превратилось в настоящий кошмар. Врачи сказали, что надо готовиться к худшему Мама Алисы

Состояние подростка ухудшилось в считаные минуты, и её экстренно перевели Королевскую детскую больницу в Бристоле, где она скончалась через три дня.

Когда она шла в больницу, то пела, смеялась, веселилась, но домой так и не вернулась. Словно каждый день я оказываюсь в ночном кошмаре. В моём кармане до сих пор лежат деньги на игрушку, которую мы собирались ей купить после сканирования Мама Алисы

В течение последних семи лет Алиса принимала гормон роста, так как для своего возраста она была довольно маленькой. Её родители считают, что на здоровье дочери повлияли побочные действия лекарства.

Ей ежедневно делали инъекцию гормона роста, который не просто позволяет пациенту набирать вес или рост, но и может увеличивать в размере и внутренние органы Мама Алисы

Пока девочка находилась на жизнеобеспечении, врачи обнаружили, что у неё была кардиомиопатия, а также генетическое заболевание — синдром Нунан.