"Моя дочь просто наклоняла голову набок, но врачи поставили ей ужасный диагноз"

22-летняя мама двойняшек Зои Арчер из Мерсисайда, Англия, поняла, что с её годовалой дочкой что-то не так, когда малышка в течение нескольких дней всё время наклоняла голову влево. Женщина испугалась и отправилась в больницу, где услышала ужасный диагноз: рак мозга.

Сначала мама маленькой Алиши Райли подумала, что дочка наклоняет голову влево, потому что у неё немного болит шея. По словам женщины, кроха не плакала и не застывала надолго в таком положении. Но потом у девочки началась рвота, поэтому Зои сразу обратилась в больницу, пишет Mirror.

Я знала, что она не в порядке. Будто ей снова два месяца. Мне пришлось обложить её подушками. У неё кружилась головка, глаза закатывались, и её постоянно рвало Зои Арчер

Сначала обследование не дало никаких результатов, но состояние малышки продолжало ухудшаться. Страшная правда открылась, когда девочка прошла компьютерную томографию. Врачи обнаружили у Алиши опухоль мозга размером с мяч для гольфа. Она находилась в отделе, отвечающем в том числе за дыхание, координацию и речь.

Когда они сказали, что это опухоль, у меня сердце остановилось. Я просто посмотрела на Алишу и заплакала Зои Арчер

Врачи откачали жидкость из мозга, а затем провели девятичасовую операцию по удалению опухоли. Несмотря на то что она прошла успешно, сканирование показало, что у малышки на самом деле эпендимома — редкий вид рака, который возвратится снова. Родителям предложили ряд вариантов лечения, включая химиотерапию и лучевую терапию. Но это было слишком рискованно, учитывая возраст ребёнка.

Врачи говорили мне о риске операции и о том, что мой крошечный ребёнок может умереть. Я пыталась слушать, но у меня просто не выходило Зои Арчер

Оставался ещё один вариант — протонная терапия во Флориде. Семья собрала деньги на краудфандинговой площадке и отправилась в Америку. После 30 сеансов родители получили просто фантастическую новость: рак отступил. Алиша сейчас проходит реабилитацию и нуждается в специальном поддерживающем оборудовании. По словам врачей, девочка отстаёт в развитии на год, но должна всё наверстать. Она снова учится ползать и играть и вместе с братиком готовится отметить второй день рождения. А родители пока наслаждаются минутами с детьми, ожидая новой проверки.