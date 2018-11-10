Жена известного спортсмена выложила фото УЗИ, где её умершая дочь обнимает брата

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Жена известного спортсмена выложила фото УЗИ, где её умершая дочь обнимает брата

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Фото: соцсети

Жена известного американского горнолыжника, четырёхкратного чемпиона мира Боде Миллера поделилась в "Инстаграме" снимком УЗИ, который она сделала через пять дней после смерти дочки в июне. Женщина разглядела там "ангелочка", охраняющего её еще не родившегося сына, и решила, что так погибшая девочка сообщила о своём присутствии.

19-месячная дочка Боде и Морган Миллер утонула в соседском бассейне летом. Морган рассказала, что, когда она выходила из больницы после страшного происшествия, ей посоветовали на всякий случай сделать УЗИ. Женщина была беременна.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/morganebeck/" target="_blank"><strong>morganebeck</strong></a></p>

Через пять дней женщина всё же неохотно отправилась в больницу. Хотя её сердце и разрывалось от воспоминаний о том, что в прошлый раз во время УЗИ её маленькая дочка сидела у неё на руках. Когда же в этот раз Морган взглянула на экран, она увидела нечто странное. Рядом с лицом сына, справа, мать разглядела "ангелочка", который обнимает мальчика за шею.

Я посмотрела на малыша, а потом мой взгляд сразу упал на ангелочка справа от его лица, который обхватил его за шею. Будто говоря: "Всё в порядке. Я здесь. Всё будет хорошо. Я люблю тебя"

Морган Миллер

<p>Боде и Морган Миллер. Фото: соцсети</p>

С тех пор семья хранит снимок как знак того, что погибшая дочка всё ещё находится с ними. Женщина поделилась им только сейчас, за несколько часов до дня рождения Эмми — малышке должно было исполниться два года. Мальчик, которого ожидала пара, появился на свет 5 октября.

<p>Морган Миллер с дочкой Эмми</p>

Я храню этот снимок как явный знак того, что мой сын знает о его сестрёнке. Что моя девочка Эмми всё ещё с нами

Морган Миллер

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