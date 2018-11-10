Жена известного спортсмена выложила фото УЗИ, где её умершая дочь обнимает брата

Жена известного американского горнолыжника, четырёхкратного чемпиона мира Боде Миллера поделилась в "Инстаграме" снимком УЗИ, который она сделала через пять дней после смерти дочки в июне. Женщина разглядела там "ангелочка", охраняющего её еще не родившегося сына, и решила, что так погибшая девочка сообщила о своём присутствии.

19-месячная дочка Боде и Морган Миллер утонула в соседском бассейне летом. Морган рассказала, что, когда она выходила из больницы после страшного происшествия, ей посоветовали на всякий случай сделать УЗИ. Женщина была беременна.

Через пять дней женщина всё же неохотно отправилась в больницу. Хотя её сердце и разрывалось от воспоминаний о том, что в прошлый раз во время УЗИ её маленькая дочка сидела у неё на руках. Когда же в этот раз Морган взглянула на экран, она увидела нечто странное. Рядом с лицом сына, справа, мать разглядела "ангелочка", который обнимает мальчика за шею.

Я посмотрела на малыша, а потом мой взгляд сразу упал на ангелочка справа от его лица, который обхватил его за шею. Будто говоря: "Всё в порядке. Я здесь. Всё будет хорошо. Я люблю тебя" Морган Миллер

С тех пор семья хранит снимок как знак того, что погибшая дочка всё ещё находится с ними. Женщина поделилась им только сейчас, за несколько часов до дня рождения Эмми — малышке должно было исполниться два года. Мальчик, которого ожидала пара, появился на свет 5 октября.