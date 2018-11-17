"Меня уже ела акула, а я всё ещё думал, что это розыгрыш друга..."

13-летний Кин Вебр-Хейс из США оказался в больнице после нападения белой акулы, которая достигала в длину трёх метров, пишет Metro. Сначала парень подумал, что его просто пытается напугать друг.

Подросток с другом плавали на каяках неподалёку от пляжа Beacon’s Beach в Сан-Диего. Кин решил нырнуть в воду, чтобы поймать лобстера, и почувствовал, что его кто-то схватил и сорвал маску. Парень подумал, что это просто веселится его друг Ноа, который решил его напугать. Но понял, что всё серьёзно, когда обнаружил себя в крови.

Я почувствовал, как меня что-то схватило <...>. Сначала я подумал, что это Ноа пытается напугать меня <...> Но потом увидел, что гидрокостюм разорван, а кровь растекается по воде Кин Вебр-Хейс

Подросток понял, что произошло и изо всех сил поплыл к лодке с криками о помощи. Кину удалось добраться до каяка, и он стал грести к берегу. По словам очевидцев, всё это время акула преследовала парня. Его мама на берегу услышала крики, разговаривая по телефону. Она не понимала, что происходит, а её муж пошутит, что это, наверное, Кин встретился с акулой. Никому и в голову не могло прийти, что это может оказаться правдой.

Ещё через несколько минут я услышала, как люди закричали: "Это акула, вылезай из воды!" И я стала его [сына] искать Элли Хейс, мама Кина

Подростка экстренно доставили в больницу, где он перенёс пятичасовую операцию. Акула задела грудь, спину, лицо и ухо, но, к счастью, внутренние органы и артерии не были повреждены. Поэтому вскоре Кин надеется снова вернуться в воду, чтобы понырять.