Подушка-подружка! Школьник сорвался с крыши и, пролетев 12 метров, упал на друга

Ребёнок пытался достать воздушного змея, который застрял наверху, как вдруг потерял равновесие.

Мальчик случайно свалился с крыши высотой более 12 метров и чудом отделался лёгкими травмами. Дело в том, что школьник упал прямо на своего друга, который тоже не получил серьёзных травм. Свапнил Джагр забрался на крышу по водосточной трубе, чтобы достать воздушного змея, который там застрял. Однако одно неловкое движение — и ребёнок свалился вниз, сообщает LadBible.

Мальчик пролетел расстояние примерно в три этажа, в результате чего он мог получить серьёзные травмы. Но его лучший друг оказался в нужное время и в нужном месте. Второй ребёнок подбежал, чтобы поднять с пола упавшего воздушного змея.

Инцидент произошёл в индийском городе Пусаде, где в этот день праздновался фестиваль света. Причём, когда дети рассказали родителям о случившемся, им никто не поверил. Только шокирующие кадры с камер видеонаблюдения доказали, что это правда.