Только живи! 6-летняя девочка с деменцией спасла младшую сестру от той же участи

Врачи диагностировали у старшей сестры болезнь Баттена, из-за которой она не могла ходить, есть и даже говорить.

Храбрая шестилетняя девочка спасла свою младшую сестру от страшных последствий генетического заболевания, которое передалось им обоим. Николь и трёхлетняя Джессика страдают от болезни Баттена, лечение которой до сих пор остаётся недоступным. Когда врачи узнали о страшном диагнозе Николь, то было уже поздно, и болезнь продолжала развиваться, сообщает Daily Mail.

Девочка больше не может самостоятельно есть, ходить и никогда не научится говорить из-за тяжёлого состояния. Тем временем Джессика, которой был всего год, когда Николь поставили диагноз, не проявляла никаких признаков болезни. Диагноз её сестры сподвиг врачей проверить и вторую девочку.

Благодаря этому Джессику взяли на эскпериментальное лечение, и сейчас девочка абсолютно здорова. Она с радостью играет со своей старшей сестрой и делится своими игрушками.

Николь спасла Джессику — это то, что нам говорили много-много раз. Если бы не Николь, никто бы не узнал о болезни Джессики, пока не стало бы слишком поздно. У них невероятная связь. Только они знают, через что на самом деле им пришлось пройти. Мама девочек

Детям вводят лекарство два раза в месяц, и когда им вводят инъекции, то девочки сидят рядом.

Джессика похожа на маму-наседку. Если Николь кашляет, то она сразу бежит к ней. Она всегда держит её за руку. И любит гладить её по лицу Мама девочек

Когда Николь начала отставать в развитии, то сначала родители списывали это на её неусидчивый характер. Однако когда девочка не говорила в возрасте трёх лет, то её отвели к врачу. Оказалось, что задержка развития — это наименьшая из всех проблем ребёнка.