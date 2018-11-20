Что угрожает вашему ребёнку? Главные причины смертности

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Что угрожает вашему ребёнку? Главные причины смертности

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Фото: © Pixabay

Во Всемирный день ребёнка Следственный комитет обнародовал статистику убийств несовершеннолетних, но есть и другие причины детской и подростковой смертности. Смотрим на инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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