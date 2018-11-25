"В 14 лет у меня случился выкидыш, и эту боль мне помогли заглушить мои куклы"

Девушка рассказала, что куклы помогают ей почувствовать себя мамой, поэтому для неё они как живые.

Безработная жительница Эссекса потратила £1,5 тыс., чтобы купить три куклы, похожие на живых детей. При этом 23-летняя Холли Смит повсюду берёт их с собой и даже ссорится с настоящими родителями за место для коляски, сообщает The Sun.

У меня есть три куклы — шестимесячный Кристофер и близняшки Лола и Логан. Они только недавно родились. Я беру их с собой, куда бы я ни пошла. Тогда мне комфортно. Люди думают, что они настоящие, но когда я говорю им правду, то они остаются в шоке Холли Смит

Вместе с бойфрендом Холли каждый день устраивает прогулку для своих "детей" и тратит на их одежду немаленькие деньги. При этом куклы выглядят настолько реалистично, что однажды водитель автобуса заступился за Холли, когда другая мать просила её освободить место для коляски.

Холли стала одержима куклами в прошлом году, после того как вместе с Адамом приняла решение завести ребёнка. Однако на 12-й неделе беременности у неё случился выкидыш.

Они помогают мне быть мамой, о чём я так сильно мечтаю. В 2009 году я потеряла ребёнка, и моё сердце было разбито. Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Я была так подавленна, что не знала, что с собой делать. Я плакала месяцами Холли Смит

Холли рассказала, что относится к куклам как к настоящим детям, несмотря на негативную реакцию остальных людей.