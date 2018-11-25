"В 14 лет у меня случился выкидыш, и эту боль мне помогли заглушить мои куклы"

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"В 14 лет у меня случился выкидыш, и эту боль мне помогли заглушить мои куклы"

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Девушка рассказала, что куклы помогают ей почувствовать себя мамой, поэтому для неё они как живые.

Безработная жительница Эссекса потратила £1,5 тыс., чтобы купить три куклы, похожие на живых детей. При этом 23-летняя Холли Смит повсюду берёт их с собой и даже ссорится с настоящими родителями за место для коляски, сообщает The Sun.

<p>Фото © Kennedy News and Media</p>

У меня есть три куклы — шестимесячный Кристофер и близняшки Лола и Логан. Они только недавно родились. Я беру их с собой, куда бы я ни пошла. Тогда мне комфортно. Люди думают, что они настоящие, но когда я говорю им правду, то они остаются в шоке

Холли Смит

<p>Фото © Kennedy News and Media</p>

Вместе с бойфрендом Холли каждый день устраивает прогулку для своих "детей" и тратит на их одежду немаленькие деньги. При этом куклы выглядят настолько реалистично, что однажды водитель автобуса заступился за Холли, когда другая мать просила её освободить место для коляски.

<p>Фото © Kennedy News and Media</p>

Холли стала одержима куклами в прошлом году, после того как вместе с Адамом приняла решение завести ребёнка. Однако на 12-й неделе беременности у неё случился выкидыш.

<p>Фото © Kennedy News and Media</p>

Они помогают мне быть мамой, о чём я так сильно мечтаю. В 2009 году я потеряла ребёнка, и моё сердце было разбито. Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Я была так подавленна, что не знала, что с собой делать. Я плакала месяцами

Холли Смит

<p>Фото © Kennedy News and Media</p>

Холли рассказала, что относится к куклам как к настоящим детям, несмотря на негативную реакцию остальных людей.

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