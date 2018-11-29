Отец не хотел менять подгузник и забил насмерть семимесячную дочку

29-летний мужчина заботился о новорождённой девочке, пока её мама находилась на работе.

Жителю Флориды было предъявлено обвинение в убийстве после того, как его семимесячная дочка скончалась от полученных травм. 29-летний Артем Эйделман избил новорождённую девочку и сильно сжал её из-за того, что не хотел менять подгузник. В результате ребёнок получил переломы рёбер и черепа, сообщает The Sun.

Несмотря на то что мужчина не был биологическим отцом Гвендолин, в свидетельстве о рождении он был указан как отец. Он заботился о девочке, пока её мама была на работе. Впрочем, сам обвиняемый утверждает, что накормил малышку, уложил её в кроватку, а затем уснул и сам. Через 15 минут Артем проснулся и обнаружил, что девочка не дышит.

Однако слова мужчины никак не совпадали с тем, что обнаружили полицейские. В итоге девочку отключили от аппарата жизнеобеспечения и 19 ноября её не стало. Мама погибшей, Мэрайя Самон, рассказала, что понятия не имела о том, как жесток был Артем. Сейчас мужчина находится под арестом, расследование продолжается.