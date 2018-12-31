Мать сама построила "Лапландию" для дочери, которая просто не переживёт дороги

Госпиталь организовывал поездку в Финляндию, но девочка оказалась слишком больна, чтобы отправиться вместе со всеми. Тогда 40-летняя Хелен Сэдлер из Колчестера, Англия, решила, что её дочка Эрин тоже должна обязательно увидеть это чудесное место, где "живет Санта-Клаус". И построила его аналог у себя дома, пишет Mirror.

У пятилетней малышки Эрин хронические заболевания печени и почек. И серьёзные проблемы с сердцем — врачи пока не рискуют делать операцию. Девочке каждый день приходится бороться за жизнь, большую часть которой она провела в больнице.

Эрин была слишком больна, чтобы отправиться вместе со всеми в поездку в Финляндию, которую организовывал госпиталь. Поэтому её мама решила, что дочка должна во что бы то ни стало тоже насладиться зимней сказкой. Женщина вооружилась фантазией и подручными материалами и стала создавать маленькое чудо.

Хелен отвела у себя дома комнату под "страну чудес", которую она сделала в том числе из старых аптечек и коробочек из-под шприцев. Например, для пещеры белого медведя и озера для тюленей использовались папье-маше, картон и блёстки. Центром сказочного места стала Снежная королева в старом пальто бабушки Эрин. Она сидела в деревянных санях дедушки, запряжённых оленем.

Девочка была просто в восторге от сказки, которую ей подарили мама и дедушка. По словам Хелен, девочка настолько обрадовалась, что показывала чудо-комнату приходящим медсёстрам. И пусть Эрин не удалось вживую увидеть чудеса Лапландии, зато у неё есть любящая мама, которая готова ради дочки на всё.