Модель поделилась фото сына в шлеме для коррекции головы, и тут началось...

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Модель поделилась фото сына в шлеме для коррекции головы, и тут началось...

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Деформация черепа у детей — извечная проблема человечества, однако мало кто о ней знает.

Нет ничего очаровательнее, чем улыбка ребёнка или его великолепные глаза.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215717722123409&set=p.10215717722123409&type=3&theater" target="_blank">Jeanine Viencek</a></p>

Но оказалось, что всё-таки встречаются исключения.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402180446584087&set=p.1402180446584087&type=3&theater" target="_blank">Jessica Basu</a></p>

Модель Крисси Тайген выложила в "Инстаграм" фото своего сына в ортопедическом шлеме.

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/fraggle5512/status/1069730849384468480" target="_blank">fraggle5512</a></p>

Ничего серьёзного! Он предназначен для коррекции черепа малыша.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10103772318236112&set=p.10103772318236112&type=3&theater" target="_blank">Allison Genco Deucher</a></p>

Но пользователи всё равно решили поддержать девушку.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156776960072487&set=p.10156776960072487&type=3&theater" target="_blank">Claudia Ineluz</a></p>

И вот в социальных сетях начался целый парад детей в смешных шлемах.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213263616806081&set=p.10213263616806081&type=3&theater" target="_blank">Brittney Reed</a></p>

Причём фантазия каждого из родителей не знала предела! Например, этот малыш стал маленьким R2d2.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10106501855925461&set=p.10106501855925461&type=3&theater" target="_blank">Catherine Chang</a></p>

После просмотра этих фотографий трудно удержаться от улыбки:)

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