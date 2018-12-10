Модель поделилась фото сына в шлеме для коррекции головы, и тут началось...

Нет ничего очаровательнее, чем улыбка ребёнка или его великолепные глаза.
Но оказалось, что всё-таки встречаются исключения.
Модель Крисси Тайген выложила в "Инстаграм" фото своего сына в ортопедическом шлеме.
Ничего серьёзного! Он предназначен для коррекции черепа малыша.
Но пользователи всё равно решили поддержать девушку.
И вот в социальных сетях начался целый парад детей в смешных шлемах.
Причём фантазия каждого из родителей не знала предела! Например, этот малыш стал маленьким R2d2.
После просмотра этих фотографий трудно удержаться от улыбки:)
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