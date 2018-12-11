Прощайте, химия и спирт. Что собрать детям в новогодний подарок

Эксперты рассказали, какие лакомства не стоит добавлять в презент, а на какие налегать можно.

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как не ошибиться с выбором сладких подарков. Эксперты посоветовали отдавать предпочтение подаркам, где минимум пищевых добавок, консервантов и ряда других веществ.

Сейчас магазины предлагают десятки вариантов уже собранных подарков. Разброс цен в среднем от 150 до 1500 рублей и выше. Состав ограничивается вашими фантазией и кошельком. Правда, вопрос о количестве вредных добавок, пальмового масла, производители подарков оставляют без ответа. Вы можете это проконтролировать, только если самостоятельно соберёте подарок. Итак, как сделать это самому.

Важное уточнение: собирать подарок самостоятельно особенно имеет смысл в том случае, когда планируете радовать сладостями не одного ребёнка. На практике проверено: это вполне может выйти дешевле.

Детей своих не спаивайте

Одна из рекомендаций, данная Роспотребнадзором: шоколадные алкогольные конфеты с содержанием более 0,5% этанола не рекомендованы к употреблению в пищу детям. Особенно часто алкоголь содержится в конфетах, сделанных в форме бутылочки.

— Дети их очень любят, так как они "похожи на взрослые", но употребление таких конфет в большом количестве может привести в том числе к аллергии, — рассказала Лайфу диетолог Анна Верязкина.

При этом специалист отметила, что из конфет, которые долгое время лежат на полках, спирт фактически выветривается. Однако в любом случае она не советовала бы употреблять такие сладости.

ГОСТ

Если вы решили, что сами соберёте подарок, первое, на что необходимо обратить внимание: состав конфет. Забудьте про всевозможные ТУ (технические условия), берите ГОСТ.

Диетологи подчёркивают, что шоколад должен быть натуральным и без пальмового масла. Как и для взрослых, детям этот компонент вреден. Анна Верязкина подчеркнула, что шоколад чаще других сладостей вызывает аллергию, поэтому подходить к его выбору нужно с особенным вниманием.

Осторожно с пирожными

Специалисты призывают не комплектовать подарки скоропортящимися продуктами, тортами, пирожными и другими сладостями, которые необходимо преимущественно держать в холодильнике.

— Не стоит добавлять домашний зефир и конфеты, сделанные в домашних условиях, — подчеркнула педиатр Ирина Махова.

По словам диетолога, эти сладости могут испортиться слишком быстро, а это уже грозит отравлением.

Зефир

Главное, чтобы зефир был без шоколада. По словам диетологов, это лакомство в целом можно считать здоровым. Отметим, что один зефир весом около 30 граммом содержит в себе 100–150 килокалорий.

При этом ребёнок может счесть его большим пирожным. К таким довольно полезным лакомствам, кстати, относится и зефир в стаканчике. Его ребёнок скорее воспримет как пирожное или мороженое.

Фрукты

Коробка мандаринов — тоже не выход, уверяют эксперты. Так, во-первых, у малыша может развиться аллергия. Кроме того, большое количество цитрусов чревато диатезом. Оптимальный вариант — два фрукта. Причём выбирать их лучше в том месте, где есть возможность проверить товарно-сопроводительные документы. Безусловно, перед тем как положить в подарок, фрукты необходимо помыть.

А вот "экзотов" лучше не брать. Во-первых, найти в Москве и регионах к празднику даже качественное манго — настоящий квест. Кроме того, это будет довольно дорогой подарок, который ваш малыш попросту не оценит, отмечают специалисты. Перенесите это на более уместное для употребления фруктов время. Важно: диетологи советуют давать ребёнку фрукты спустя полтора-два часа после приёма основной пищи.

— В новогодний подарок положите, например, мягкую игрушку. Или брелок. Какое-то напоминание ребёнку об этом празднике. Он не должен быть дорогим, просто важно, чтобы ребёнок был рад, — отметил психолог Андрей Пивнев.

Сухофрукты

Полезнее шоколада и натуральнее многих современных сладостей — всевозможные лакомства из сухофруктов. Это могут быть и конфеты, и пастилки, и жевательный мармелад.

К слову, последним педиатр Ирина Махова советует не злоупотреблять. Это может негативно отразиться на зубах ребёнка. Особенно если вашему малышу уже ставили пломбы на молочные зубы.