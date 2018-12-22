У 11-летней девочки чудом исчезла неизлечимая опухоль, и врачи сбиты с толку

11-летней Роксли Дос из США поставили редкий и страшный диагноз в июне, и прогнозы были самыми неутешительными. Но спустя несколько месяцев болезнь просто исчезла, оставив в недоумении медиков, пишет Metro.

Жизнь семьи Досс перевернулась с ног на голову, когда обычная головная боль их дочки оказалась симптомом ужасной болезни. У активной и жизнерадостной девочки обнаружили агрессивный неоперабельный тип рака — диффузную глиому ствола головного мозга.

Это заболевание имеет разрушительные последствия: у больных возникают проблемы с тем, чтобы глотать, говорить. У них падает зрение и в конце концов нарушается способность дышать. Родители девочки Джена и Скотт Досс согласились на то, чтобы их дочка прошла лучевую терапию, хотя и знали, что это не избавит её от болезни. Но у судьбы были другие планы.

Ещё до начала лечения опухоль вдруг исчезла. Результаты МРТ просто шокировали врачей детского медицинского центра в Остине, Техас, где тогда проходила обследование девочка. По их словам, это удивительно. Тем более учитывая, что вероятность постановки неверного диагноза крайне мала: его подтвердили в четырёх разных больницах.

Когда я впервые увидела МРТ Рoксли, это было невероятно. Опухоль исчезла, что действительно очень странно Вирджиния Харролд, врач

Родители, которые с того момента, как узнали о болезни дочери, молили о чуде, просто не могут поверить своему счастью. Девочка ещё раз сделала МРТ, и теперь она пройдёт иммунотерапию в качестве меры предосторожности. А врачам придётся поломать голову над этим случаем, который они пока не могут объяснить.