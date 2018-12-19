12-летний мальчик, весивший 190 кг, похудел в два раза, отказавшись от сахара

Сейчас житель Индонезии постоянно гуляет с друзьями и мечтает стать знаменитым футболистом.

12-летний мальчик из Индонезии, который весил более 190 кг, сбросил больше половины веса и теперь мечтает стать футболистом. Арья Пермана считался самым толстым ребёнком в стране до тех пор, пока полностью не отказался от сахара и не похудел на 95 кг, сообщает Daily Mail.

Об Арье стало известно после того, как в Сети появились кадры, как он играет в резервуаре с водой. Мальчик потреблял столько еды, сколько не могли бы съесть двое взрослых мужчин. Его размеры постоянно увеличивались, в результате чего ни одна одежда на него не налезала.

Однако Арье не всегда был таким. Мальчик родился совершенно здоровым ребёнком с нормальным весом, но в возрасте двух лет он начал стремительно толстеть. Родителям приходилось занимать деньги у соседей и родственников, чтобы прокормить Арье. Мальчик мог есть пять раз в день.

В результате Арье посадили на строгую диету, и сейчас он весит около 100 кг, ходит три мили в день и играет со своими друзьями в бадминтон. Раньше из-за лишнего веса он не мог ходить в школу, но в скором времени мальчик вернётся к занятиям.

Теперь я счастлив, ведь я могу ходить и грать. Я стал более проворным, чем раньше. Я каждый день играю в футбол и хочу стать профессиональным спортсменом Арья Пермана

Кроме того, Арья перенёс бариатрическую операцию, которая также помогла сбросить ему лишний вес.