Картинки смешные, а ситуация — тоже! 15 фото малышей, которым прифотошопили зубы

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Картинки смешные, а ситуация — тоже! 15 фото малышей, которым прифотошопили зубы

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Фото: facebook/babieswithteeth

Семейный фотограф Эшли Эванс из США создала группу "Малыши с зубами" на "Фейсбуке", куда выкладывает фотографии детей с прифотошопленными зубками. И это точно не самое обычное зрелище.

Эшли рассказала, как всё начиналось. Она решила посмотреть, как с зубами будет выглядеть её двухлетний сынишка, и использовала для этого приложение FaceApp. Результат маму так насмешил, что следом эксперименту подверглась её маленькая дочка. А после того как американка выложила фото в соцсетях, ей стали поступать запросы от других родителей. Они тоже хотели увидеть своих малышей такими же смешными.

Все любят детей с зубами! Я не получила ни одной негативной реакции. Думаю, снимки выглядят странно, но в то же время забавно. Трудно не смотреть на них. Это заставляет всех смеяться

Эшли Эванс, фотограф

Вскоре просьб стало так много, что Эшли пришлось освоить "Фотошоп", чтобы быстрее справляться с работой. И за несколько дней на неё подписалось более двух тысяч человек.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pg/babieswithteeth/photos/?tab=album&album_id=1817195085073443#" target="_blank"><strong>babieswithteeth</strong></a></p>

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