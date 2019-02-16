Картинки смешные, а ситуация — тоже! 15 фото малышей, которым прифотошопили зубы

Семейный фотограф Эшли Эванс из США создала группу "Малыши с зубами" на "Фейсбуке", куда выкладывает фотографии детей с прифотошопленными зубками. И это точно не самое обычное зрелище.

Эшли рассказала, как всё начиналось. Она решила посмотреть, как с зубами будет выглядеть её двухлетний сынишка, и использовала для этого приложение FaceApp. Результат маму так насмешил, что следом эксперименту подверглась её маленькая дочка. А после того как американка выложила фото в соцсетях, ей стали поступать запросы от других родителей. Они тоже хотели увидеть своих малышей такими же смешными.

Все любят детей с зубами! Я не получила ни одной негативной реакции. Думаю, снимки выглядят странно, но в то же время забавно. Трудно не смотреть на них. Это заставляет всех смеяться Эшли Эванс, фотограф

Вскоре просьб стало так много, что Эшли пришлось освоить "Фотошоп", чтобы быстрее справляться с работой. И за несколько дней на неё подписалось более двух тысяч человек.