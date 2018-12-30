10 доказательств того, что хорошие родители должны быть хорошими троллями

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10 доказательств того, что хорошие родители должны быть хорошими троллями

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Эти мамы и папы умеют смеяться над собой и своими родными и призывают всех остальных последовать их примеру.

Сестра троллит своего брата-манекенщика, фотографируя сына в аналогичных образах

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/babyandthebody/" target="_blank">Instagram/babyandthebody</a></p>

Глава семейства ведёт страничку в "Инстаграме", куда выкладывает фото из серии "до и после рождения ребёнка"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/gottoddlered" target="_blank">Instagram/gottoddlered</a></p>

Тот самый случай, когда мать не отличить от дочери. Особенно в канун Хеллоуина

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/BBeam_o" target="_blank">Twitter/BBeam_o</a></p>

Её отец собрался в Вегас и решил одеться так, как герой Зака Галифианакиса из самого известного фильма о мальчишниках

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/MaddieMMoore" target="_blank">Twitter/MaddieMMoore</a></p>

Всякий раз, когда дочь присылает фото медового месяца, отец даёт ей симметричный ответ

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/kjfritz13" target="_blank">Twitter/kjfritz13</a></p>

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/kjfritz13" target="_blank">Twitter/kjfritz13</a></p>

Талантливая мамаша изобразила все прелести летнего отдыха с детьми в серии забавных рисунков

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/susannemkerns/" target="_blank">Facebook/susannemkerns</a></p>

Самокритичность 80-го уровня: "Меган Маркл на четвёртом месяце беременности. Я через четыре минуты после ланча"

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/mylifesuckers/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram/mylifesuckers</a></p>

Молодые родители не отвечали на звонки, поэтому обеспокоенные родственники решили их проведать. Вот что они увидели

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/_WhitneyJadee" target="_blank">Twitter/_WhitneyJadee</a></p>

Родители решили отметить отъезд младшего ребёнка в колледж фотосессией на тему "Опустевшее гнездо"

<p>Фото: © Vicky Piper</p>

"Она только выглядит такой милой, но сегодня одна женщина спросила, как её зовут, и она ответила: "Щель в заднице"

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/megan__coe" target="_blank">Twitter/megan__coe</a></p>

10 самых крутых мамочек 2018 года

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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