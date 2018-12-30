10 доказательств того, что хорошие родители должны быть хорошими троллями

Эти мамы и папы умеют смеяться над собой и своими родными и призывают всех остальных последовать их примеру.

Сестра троллит своего брата-манекенщика, фотографируя сына в аналогичных образах

Глава семейства ведёт страничку в "Инстаграме", куда выкладывает фото из серии "до и после рождения ребёнка"

Тот самый случай, когда мать не отличить от дочери. Особенно в канун Хеллоуина

Её отец собрался в Вегас и решил одеться так, как герой Зака Галифианакиса из самого известного фильма о мальчишниках

Всякий раз, когда дочь присылает фото медового месяца, отец даёт ей симметричный ответ

Талантливая мамаша изобразила все прелести летнего отдыха с детьми в серии забавных рисунков

Самокритичность 80-го уровня: "Меган Маркл на четвёртом месяце беременности. Я через четыре минуты после ланча"

Молодые родители не отвечали на звонки, поэтому обеспокоенные родственники решили их проведать. Вот что они увидели

Родители решили отметить отъезд младшего ребёнка в колледж фотосессией на тему "Опустевшее гнездо"

"Она только выглядит такой милой, но сегодня одна женщина спросила, как её зовут, и она ответила: "Щель в заднице"

10 самых крутых мамочек 2018 года